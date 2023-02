Narcan spray, antidoto overdose acquistabile senza ricetta/ USA: costo alto, ma…

Il Narcan, nome commerciale del principio attivo Naloxone, usato come antidoto contro l’overdose da oppiacei, sarà presto disponibile in versione spray negli Stati Uniti d’America per l’acquisto senza ricetta e come farmaco da banco accessibile a tutti. Una decisione fortemente voluta sia dalla FDA che dall’amministrazione Biden e dettata anche dalla necessità di far fronte il più possibile al crescente rischio di abuso di farmaci antidolorifici oppiacei e di derivati dalla morfina, problema che in America diventa sempre più grave, soprattutto tra gli adolescenti.

La Food and Drugs Administration ha quindi approvato l’immissione in commercio del Narcan in versione spray nasale. Un formato del farmaco più comodo per agire immediatamente in caso di sintomi di una grave intossicazione. Molti decessi potrebbero essere evitati avendo la possibilità di somministrare facilmente l’antidoto anche a casa, specialmente quelli dovuti all’assunzione di Fentanyl, un analgesico che, se già assunto in piccole dosi, può essere letale. Attualmente il Narcan viene venduto in forma liquida iniettabile, in una siringa già pronta, ma questo formato a volte scoraggia chi tenta di rianimare una persona in overdose, a causa della paura di sbagliare a fare l’iniezione. Oltre al fatto che attualmente bisogna rivolgersi al medico o al farmacista per l’acquisto e questo funge da ulteriore deterrente per la paura del giudizio.

Narcan spray sarà disponibile anche nelle scuole per evitare morti da overdose da oppiacei

Il problema dell’abuso di droghe sintetiche derivate dagli oppiacei in Usa è diventata una vera emergenza. I morti da overdose sono raddoppiati durante gli anni della pandemia di Covid, complice anche la facilità di prescrizione da parte di molti medici di famiglia di analgesici molto potenti. Il Fentanyl è quello più utilizzato dai tossicodipendenti, in quanto già dopo la prima assunzione si inizia a esserne dipendenti e le crisi di astinenza si manifestano da subito. Questo porta ad assumerne sempre di più e più di frequente, ma il livello di tossicità acuta si raggiunge già con 2 mg e l’overdose si manifesta con una grave depressione respiratoria, che può portare in brevissimo tempo alla morte per arresto cardiaco. L’unico antidoto efficace è rappresentato dal Naloxone, che però deve essere somministrato in via endovenosa entro due-tre ore al massimo dall’intossicazione.

La forma spray nasale del Narcan potrebbe garantire un immediato intervento da parte di amici e familiari per evitare la morte di moltissime persone. Il Naloxone è considerato quasi ovunque un farmaco salvavita e quindi sono già tante le nazioni, compresa l’Italia, nelle quali per legge dovrebbe essere possibile acquistarlo al banco senza prescrizione. La proposta della FDA, però, sarebbe quella di renderlo disponibile ovunque. Cioè nei supermercati, nelle stazioni di servizio e anche nei distributori automatici delle scuole. Resta solo il problema da risolvere del costo elevato. Infatti, il Narcan spray costerà più di 75 dollari, mentre la siringa pronta all’uso ne costa solo 2,5. Le compagnie di assicurazione hanno già annunciato che non hanno intenzione di inserire nelle spese rimborsabili questo tipo di farmaco.











