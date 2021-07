Nastasha scompare e porta via l’oro/ Marito “Se non torna voglio divorzio e soldi!”

Natasha, donna di origini ucraine, è scomparsa nel nulla. A rivolgersi alla trasmissione Chi l’ha visto è stato Domenico, suo marito da otto anni, il quale è stato un vero e proprio fiume in piena con l’inviata della trasmissione. “Sei viva?”, ha esordito, “Da due mesi non ti fai sentire”, ha aggiunto. “Sei scappata come una ladra, come fai a dimenticare 10 anni passati insieme? Metti l’orgoglio da parte e torna a casa Natasha”, ha proseguito l’uomo rivolgendosi direttamente alla moglie scomparsa. Domenico è rimasto vedovo 15 anni fa dopo 55 anni di matrimonio con la precedente moglie dalla quale aveva avuto 4 figli. La donna purtroppo fu colpito da infarto lasciandolo vedono a 71 anni. Nonostante questo si innamora di Natasha, donna ucraina che le viene presentata da un amico.

Dopo due anni di convivenza con regole definite sin dal principio dall’uomo, la coppia convola a nozze. Tutto sembra procedere per il meglio: “Tutte le domeniche per otto anni andavamo al mercato”, ha raccontato l’uomo. Tra i due però non mancava qualche incomprensione: “Lei qualche volta beveva e io la rimproveravo”, dice Domenico.

SCOMPARSA NATASHA, PORTATO VIA L’ORO: LE PAROLE DEL MARITO DOMENICO

Lo scorso 13 aprile Natasha riceve la notizia più brutta: suo figlio che vive in Ucraina è morto a causa del Covid. Un dolore per lei immenso. Domenico le chiede se vuole tornare nel suo paese per il funerale del figlio ma la donna non torna in Ucraina. Per lei però inizia un periodo molto duro. Il 24 aprile tutto sembra apparentemente tranquillo. “Intorno alle 17 non c’era in casa”, ha aggiunto l’uomo. Alle 20 squilla il telefono dell’uomo: è la moglie che per tre volte gli chiede perdono dicendogli che sta tornando in Ucraina. L’ultima telefonata tra i due è del 30 aprile in cui la donna svela al marito che intende cercarsi un lavoro per pagare i funerali del figlio. Dopo quella telefonata non l’ha più sentito. Una suora avrebbe consigliato a Domenico di contattare Chi l’ha visto. L’uomo ha raccontato anche dell’amara scoperta che ha fatto dopo la scomparsa della moglie: dal cassetto è sparito anche tutto l’oro, compresi i gioielli della prima moglie. “Se lei torna a casa non mi interessa dell’oro, non mi interessano in soldi. Ma se non torna a casa deve darmeli adesso, soldi e oro”, ha commentato Domenico, ferito. “Se non torna voglio il divorzio con addebito e la restituzione della mia roba”, ha aggiunto. Se non è più innamorata di lui “me lo deve dire!” ma non intende dargli la sua parte di reversibilità.

