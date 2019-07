Nastasic al Milan/ Calciomercato news: il serbo primo obiettivo per la difesa

Il Milan sembra aver individuato in Matija Nastasic il principale obiettivo come rinforzo di mercato per la difesa rossonera, secondo quanto ha riferito il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Dopo il rifiuto di Ozan Kabak, la società rossonera mira dunque ad un altro difensore della Bundesliga, con il vantaggio di avere già giocato in Italia e di vantare una notevole esperienza, anche se con minori margini di crescita futuri. Il Milan dunque per Nastasic è intenzionato a intavolare le trattative con lo Schalke 04, sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, che porterebbe nelle casse della società di Gelsenkirchen una cifra pari a 15-16 milioni di euro in due anni. Non è però nemmeno da escludere un’altra possibilità: infatti il Milan starebbe valutando la possibilità di acquistare il difensore serbo a titolo definitivo inserendo come contropartita tecnica il terzino sinistro Ricardo Rodriguez, che piace molto allo Schalke 04.

NASTASIC AL MILAN: LA CARRIERA DEL DIFENSORE SERBO

Nastasic al Milan sarebbe una seconda chance nel nostro campionato per il difensore classe 1993, dopo aver giocato per una sola stagione con la Fiorentina, che lo aveva acquistato nell’estate 2011 e lo avrebbe ceduto l’anno seguente, dopo 26 presenze e due gol in Serie A per Matija Nastasic. Il Milan otterrebbe un difensore di grande esperienza internazionale, comprese un buon numero di presenze con la Nazionale della Serbia, che però non ha mai del tutto confermato le aspettative di lui. L’approdo al Manchester City infatti avrebbe potuto essere la svolta della carriera di Nastasic, che in due stagioni e mezza vinse una campionato inglese e una Coppa di Lega, ma non riuscì ad imporsi e finì per diventare una riserva. Dal gennaio 2015 dunque Nastasic milita in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04: la sua esperienza tedesca è stata però di nuovo caratterizzata da alti e bassi, soprattutto per i diversi infortuni che hanno intervallato la sua avventura a Gelsenkirchen. Al Milan ci potrà essere il rilancio?

