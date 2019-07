CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ora Nastasic è un affare! (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan di Marco Giampaolo, dopo l’esclusione del club dall’Europa League, andrà avanti fra nomi alternativi e possibilità già a volte ipotizzate in casa rossonera. E’ il caso di Matija Nastasic, che arriverebbe ad un prezzo potenzialmente di favore ai rossoneri dallo Schalke 04, visto che il club di Gelsenkirchen ha puntato su Ozan Kabak per la propria retroguardia e dunque potrebbe accettare il passaggio del serbo in rossonero senza chiedere la lunga. Nastasic sarebbe un profilo di sicuro gradimento per Giampaolo, un difensore che i rossoneri hanno già seguito in precedenti sessioni di mercato ma senza mai riuscire a intavolare una trattativa concreta, essendo il calciatore molto quotato. Ora le cose potrebbero cambiare rapidamente e potrebbe dunque essere Nastasic, se ci si accorderà su una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ad affiancare Alessio Romagnoli nella difesa milanista.

CALCIOMERCATO MILAN: 6 CESSIONI PER IL RILANCIO

Il piano di rientro del Milan per il fair play finanziario dell’UEFA è stato dilazionato nel tempo, ma i conti del club rossonero dovranno essere messi a posto nella maniera più rapida possibile. Per riuscire a investire già in questa sessione di mercato, il duo Maldini-Boban conta di fare cassa con almeno 6 cessioni importanti, e con buona parte degli incassi cambiare completamente il volto del Milan. Per Lucas Biglia c’è un interesse concreto della Fiorentina e ai viola sembra non dispiacere l’argentino. Andrè Silva farà ritorno per ripartire subito e potrebbe accasarsi in Inghilterra al Southampton, così come hanno richieste dalla Premier League Borini e Castillejo. Patrick Cutrone fa gola alle romane ma il prezzo del cartellino è alto mentre il passaggio di Gigio Donnarumma al PSG potrebbe fruttare 50 milioni di euro alle casse del club, pronte poi a riversare buona parte di questi soldi in obiettivi richiesti da Giampaolo.

