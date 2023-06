Nastri d’argento 2023, premi e vincitori/ Trionfano Esterno notte di Bellocchio e Mare Fuori

Nastri D’Argento 2023: trionfano Esterno notte e Mare Fuori

Come da pronostico, trionfa come miglior serie ai Nastri d’Argento 2023 Esterno notte di Marco Bellocchio che racconta la storia di Aldo Moro. Esterno notte si va ad aggiungere a Mare Fuori, serie già vincitrice dei Nastri D’Argento 2023 e in attesa di premiazione. I giornalisti Cinematografici Italiani ai Nastri d’Argento Grandi Serie che si concludono a Napoli sabato prossimo 17 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale hanno, inoltre, assegnato il premio a Margherita Buy e Fabrizio Gifuni.

Due serie trasmesse dalla Rai che conferma la propria tradizione di dare voci a serie tv importanti. Il premio assegnato a Mare Fuori conferma il successo della serie che tornerà in onda con la quarta stagione, attualmente in lavorazione.

Nastri d’Argento 2023: tutti i premi e vincitori

Oltre cento giornalisti cinematografici hanno assegnato i Nastri d’Argento a serie tv e attori protagonisti delle serie più importanti e di maggior successo dell’ultimo anno televisivo. Tra tutti i premi, hanno trionfato :La legge di Lidia Poët (Netflix) per il “Crime”, Call my agent – Italia (Sky) per la “Commedia”, Prisma (Prime Video) tra i “Dramedy”, Circeo (Paramount+ e Rai Fiction) per le “Docuserie” e Filumena Marturano (Rai Fiction) per i “Film tv”.

Tra gli attori, oltre a Margherita Buy e Fabrizio Gifuni per Esterno Notte (Rai Fiction), i Nastro sono stati assegnati anche a Valentina Bellè per The good mothers (Disney+) e Andrea Pennacchi per Tutto chiede salvezza (Netflix). Premi speciali a Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa di Roberto Andò (Rai Fiction), a Francesca Comencini per la direzione artistica di Django e a Paolo Sorrentino, guest star della migliore commedia, Call my agent – Italia.

