Natale 2023, come addobbare e decorare casa/ Albero, luci e presepe: idee tradizionali e originali

Come addobbare e decorare la casa in vista del Natale 2023? In molti non vedono l’ora di accogliere il prossimo 25 dicembre i propri cari nelle loro abitazioni, per trascorrere delle ore di festa nell’atmosfera migliore. L’obiettivo, ovviamente, è quello di stupire con l’allestimento. È per questo motivo che tutti sono a caccia di idee originali. È vero, c’è chi comincia a pensarci i primi del mese. Se, però, non hai ancora concluso coi preparativi, non sentirti in difetto. Anche perché siamo pronti ad aiutarti coi nostri consigli!

È da precisare, in tal senso, che ci sono dei veri e propri must have. Uno è l’albero di Natale, l’altro è il presepe. Quest’ultimo almeno per coloro che non rinunciano alla tradizione cattolica. Sebbene questa festività sia celebrata in tutto il mondo, infatti, non si deve dimenticare che essa riporta alla nascita di Gesù, per cui è prettamente religiosa. È per questo motivo che la maggior parte delle persone non rinuncia a nessuno dei due simboli.

Natale 2023, come addobbare e decorare casa: l’albero e il presepe, i must have

L’albero di Natale non può dunque mancare nelle case italiane da addobbare in vista del 25 dicembre. Ormai ce ne sono di tutti i tipi: tradizionalmente classici, ovvero verdi; innevati; con le decorazioni già applicate; ricchissimi di luci. Insomma, le varianti sono per tutti i gusti. C’è chi lo addobba con le palline e chi con i fiocchi, chi invece con entrambi. Non dimentichiamo, inoltre, che qualcuno ama ancora comprare un albero vero piuttosto che quello finto. In genere, per le caratteristiche del clima, in Italia si usa l’abete rosso.

Per quanto riguarda invece la creazione del presepe in casa per Natale 2023 c’è da dire che in alcuni casi questa può diventare una vera e propria arte. Esistono infatti molte opzioni fai da te. È possibile ad esempio utilizzare come base una scatola di cartone, una tavola di legno o una cesta, con piccole pietre ed erba sopra. Su queste andranno inserite le statuine rappresentanti la Sacra Famiglia, angeli, pastori, re Magi e animali. I più artisti possono anche divertirsi a crearle con pasta modellabile o argilla. A completare, poi, andranno costruiti tutti i dettagli del paesaggio.

Idee originali su come addobbare e decorare casa per Natale 2023

Se non vi accontentate dell’albero di Natale e del presepe per addobbare e decorare la casa per questo 2023, abbiamo pensato anche a delle idee più originali. La parola d’ordine, ovviamente, è creatività. Crea decorazioni personalizzate con foto di famiglia, bigliettini natalizi fatti a mano o ornamenti che rappresentino le persone che vivono all’interno dell’abitazione. Dai importanza ai tuoi cari, inoltre, aggiungendo un tocco speciale alla tavola natalizia con tovaglioli piegati in modo creativo, segnaposti fatti a mano e centrini a tema.

Coloro che hanno un balcone ampio o un giardino, in più, possono addobbare le finestre con adesivi statici natalizi, fiocchi di neve fatti in casa e ghirlande luminose in modo creare un’atmosfera festosa sia all’interno che all’esterno. Inoltre, per stupire i propri vicini di casa è possibile creare sculture di neve artificiali con polistirolo o altri materiali leggeri da posizionare davanti alla porta.











