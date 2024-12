Natale a Roma, diretto da Ernie Barbarash

Lunedì 30 dicembre 2024, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 14, verrà trasmesso il film romantico Natale a Roma. È stato prodotto nel 2019 negli Stati Uniti dalla Brad Krevoy Television per la tv ed è andato in onda sul canale satellitare romantico Hallmark Channel. La regia è di Ernie Barbarash, conosciuto per film come Ondata calda, Una gemella per Natale e Un safari per Natale.

I protagonisti principali di Natale a Roma sono Lacey Chabert (che interpreta Angela), attrice conosciuta nel nostro Paese soprattutto per la serie Il velo nuziale, e Sam Page (che interpreta Oliver), anche lui attore caro alla Halmmark con film come Il regalo perfetto. Nel cast di Natale a Roma ci sono anche Franco Nero, Fernanda Diniz, Bryan Bounds e Petar Cvirn.

Natale a Roma, trama del film: quando un licenziamento è preludio di qualcosa di meglio

La protagonista di Natale a Roma è Angela una giovane donna americana che si guadagna da vivere facendo la guida turistica. La ragazza è innamorata della Capitale e ai suoi visitatori gli fa scoprire i luoghi più nascosti della metropoli. Un giorno porta un gruppo di turisti in una panetteria, ma uno di loro si sente male perché celiaco.

Questo episodio manda su tutte le furie il suo datore di lavoro che decide di licenziarla. Angela è disperata, questo macigno le cade addosso proprio alla vigilia di Natale quando la città pullula di turisti ed è il momento migliore per guadagnare. Mentre cammina per strada con la testa abbassata sul cellulare, si scontra con Oliver.

L’uomo è arrivato a Roma per acquistare un’azienda di ceramiche, ma il proprietario, Luigi, non è intenzionato a vendere fino a quando Oliver non gli dimostra di aver conosciuto e amato l’anima di Roma. L’uomo, non conoscendo l’italiano, chiede ad Angela di accompagnarlo al suo appuntamento aziendale. La ragazza si mette subito a disposizione e accompagna l’imprenditore a destinazione.

I due fanno un patto: Angela gli farà fare un giro di Natale e lo aiuterà a imparare la cultura del posto per accaparrarsi il cliente italiano. L’incontro con Angela risolve il suo problema, difatti decide di assumere la ragazza e farsi aiutare a conoscere la Città Eterna. Angela è entusiasta del nuovo lavoro, finalmente potrà far conoscere Roma come piace a lei senza limitazioni.

L’affascinante imprenditore si mostra molto interessato ai racconti di Angela e promette a se stesso di non innamorarsi. Il giorno dopo, Angela e Oliver vanno in Vespa per le vie del centro a preparare i panettoni da portare in regalo a Luigi. Poi vanno alla Fontana di Trevi e Oliver lancia tre monete nella vasca. La sera, vestiti elegantemente, vanno a cena in una villa con Luigi e la sua famiglia. Tutto prosegue nel miglior dei modi. Luigi sta pensando di investire nell’attività turistica di Angela.

A fine serata Oliver riesce ad acquistare l’azienda di ceramiche. Il giorno dopo, per festeggiare, va a prendere Angela in una carrozza trainata da cavalli e la porta a cena. La coppia si scambia i regali e Angela ammette di non vedere un lieto fine al loro rapporto. Oliver la mette a tacere e liquida le sue preoccupazioni con un ballo e un bacio. L’atmosfera romantica viene interrotta da una telefonata del capo di Oliver che gli comunica di essere stato promosso a vicepresidente e deve tornare alla base il prima possibile. Anche Angela sta pensando di tornare a Seattle, ma si accorge di non poter fare a meno di Oliver e si mette alla sua ricerca. Quando riescono a incontrarsi si promettono amore eterno.