NATALE, CANZONI DI AUGURI BUONE FESTE 2019!/ Da “Astro del ciel” fino “A Natale puoi”

Canzoni di auguri di Buone Feste 2019! No, non si può proprio prescindere dal messaggio originale del Natale, la ricorrenza che celebra la nascita di Gesù Cristo. E allora in tema di musica da dedicare in questo giorno così importante per tutti i credenti come non suggerire il brano “Astro del Ciel“? Il testo è il seguente: “Astro del ciel,/Pargol divin, mite Agnello Redentor!/Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,/luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!/luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!/Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!/Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,/luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!/Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!/Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!/Tu disceso a scontare l’error, /Tu sol nato a parlare d’amor, luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!/ Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!“. Non tutti sanno che questo testo, nella versione italiana, è stato scritto dal sacerdote bergamasco Angelo Meli, nel 1937. Il canto originale, “Stille Nacht”, venne eseguito la prima volta la notte del 24 dicembre 1818 nella chiesa di San Nicola di Oberndorf, presso Salisburgo dal parroco Joseph Mohr, autore del testo composto già nel 1816 e Franz Xaver Gruber, autore dell’organo della musica.

Canzoni di auguri di Buone Feste 2019! Se proprio siete stanchi dei soliti messaggi preconfezionati, se avete intenzione di fare qualcosa di “magico” sfruttando il potere speciale della musica questo è l’articolo che fa al caso vostro. Partiamo con qualche brano italiano. Lo avete sentito anche quest’anno in televisione a fare da sottofondo a qualche spot televisivo. L’incipit “A Natale puoi…” vi dice qualcosa? I primi versi della canzone recitano: “A natale puoi/Fare quello che non puoi fare mai:/riprendere a giocare,/riprendere a sognare,/riprendere quel tempo/che rincorrevi tanto./È Natale e a Natale si può fare di più,/è Natale e a Natale si può fare di più,/è Natale e a Natale si può fare di più,/per noi, a Natale puoi./A Natale puoi/Dire ciò che non riesci a dire mai:/che bello è stare insieme,/che sembra di volare,/che voglia di gridare/quanto ti voglio bene”. Non tutti sanno, però, che la canzone prosegue ben oltre le poche note che ascoltiamo in tv. Ecco il brano completo…





