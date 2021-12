NATALE DA CHEF/ Su Canale 5 il film di Neri Parenti, successo al botteghino

Il film Natale da Chef ha ottenuto un discreto successo al botteghino nelle prime settimane di uscita, arrivando a quasi 3 milioni di euro di incasso dopo soli 20 giorni. Il cast scelto da Neri Parenti per questo cinepanettone è ricco di nomi celebri del mondo della comicità. Da Massimo Boldi nel ruolo di protagonista, a Massimo Casagrande nel ruolo di Furio, passando per Biagio Izzo, Enzo Salvi e Dario Bandiera. Interessante è anche la partecipazione di Massimo De Lorenzo che interpreta Gentiletti il segretario di Galli. Noto soprattutto per la partecipazione a Boris, nel quale interpreta il ruolo di uno dei tre sceneggiatori. Nato a Reggio Calabria nel 1968 ha lavorato con grandissimi registi come Paolo Genovese, Giulio Manfredonia, Carlo Vanzina e Woody Allen. Sul piccolo schermo l’abbiamo visto anche nelle serie tv Squadra Antimafia e Cops Una banda di poliziotti quest’ultimo diretto da Luca Miniero.

Natale da Chef sarà trasmesso alle 21.30 di oggi, mercoledì 29 dicembre, su Canale 5. Si tratta di una commedia brillante di produzione italiana realizzato nel 2017 e diretto da Neri Parenti, autore anche del soggetto e della sceneggiatura. Protagonista assoluto di questo cinepanettone è Massimo Boldi che però non trova al suo fianco il compagno di una vita professionale Christian De Sica.

Completano il cast tra gli altri Biagio Izzo, Enzo Salvi, Paolo Conticini e molti altri attori di livello. Sicuramente spunti simpatici li regalano anche le musiche di Bruno Zambrini.

Natale da Chef, la trama del film: uno chef che vive di insuccessi

Le vicende di Natale da Chef vedono protagonista Gualtiero Saporito, un sedicente chef che nonostante una forte autostima non fa altro che accumulare insuccessi. Infatti, nonostante sia convinto di avere grandi capacità culinarie, in realtà le sue realizzazione si rivelano dei veri e propri fiaschi. Nonostante i fallimenti, l’uomo non smette mai di credere nel suo sogno, aspettando con trepidante attesa che arrivi finalmente l’occasione giusta per valorizzare la sua passione.

Un giorno infatti, dopo tanto sperare arriva l’occasione di una vita; un noto proprietario di una società specializzata nel catering, di nome Furio Galli, sceglie proprio Gualtiero e le sue scelte culinarie come proposta per vincere la possibilità di ottenere l’appalto per il prossimo G7. A sua insaputa però, l’intento ha tutt’altro fine; l’imprenditore ha infatti contratto un grosso debito con il suo avversario e, per estinguere il contenzioso, ha promesso sotterfugi per lasciargli la vittoria.

Oltre a vedersi coinvolto in un vero e proprio inganno, lo chef Saporito dovrà lavorare con un assistente di cucina che in realtà soffre di una patologia che lo rende incapace di percepire odori e sapori. Da questo momento in poi iniziano una serie di gag divertenti e scene ricche di risate con lo chef che cerca in ogni modo di raggiungere un risultato che a sua insaputa è già stato deciso.

Video, il trailer del film “Natale da Chef”





