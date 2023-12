Natale e Santo Stefano 2023, quali supermercati aperti oggi 25 dicembre/ Info e orari: negozi e centri

SUPERMERCATI APERTI A NATALE 2023: LE APERTURE DI OGGI

Non sono molti i supermercati aperti a Natale, oggi 25 dicembre 2023, quindi la ricerca potrebbe rivelarsi più complicata rispetto a domani, giorno di Santo Stefano. Se siete stati davvero ritardatari nella spesa e non siete riusciti a completare gli acquisti, da quelli per la dispensa ad eventuali ultimi regali, questo è il momento in cui cercare una via d’uscita, cioè aperture straordinarie. In virtù delle feste natalizie, solo una netta minoranza di supermercati, in particolare catene che aprono specifiche sedi per la consegna di prodotti ordinati in precedenza dai clienti, in vista del pranzo di oggi, sarà aperta, da Roma a Milano. Per quanto riguarda Pam, quasi tutti i punti vendita Pam saranno chiusi oggi, ma secondo Quotidiano Nazionale c’è una minoranza delle sedi che, invece, aprirà solo mezza giornata. Dunque, il consiglio è sempre quello di verificare direttamente dal sito di Pam gli orari e le eventuali aperture, andando nella sezione “negozi”, inserendo il cap della città di riferimento e selezionando “aperture straordinarie”.

Anche i supermercati Penny Market non saranno aperti a Natale, ma nella home del sito c’è un file pdf con gli orari di apertura e chiusura delle singole sedi per tutte le festività natalizie. Continuiamo a disegnare la mappa dei supermercati aperti e chiusi a Natale 2023. Stando a quanto riportato da Ultimo Prezzo, sono aperti 10-11 negozi di prossimità laESSE a Milano e due Roma, mentre non sono aperti tutti gli altri supermercati Esselunga. Lavorano oggi 25 dicembre alcuni Conad, fino alla dimensione dei Superstore, anzi consegnano la gastronomia fresca. Potrebbe essere aperto qualche piccolo Carrefour, ma conviene verificare con gli store locator. Così pure per la Coop. Non risultano aperti a Natale 2023 i supermercati Lidl ed Eurospin, Aldi, Il Gigante, mentre su Iper e Bennet permangono più dubbi che certezze. Per quanto riguarda i centri commerciali, riposano Leroy Merlin, Decathlon e IKEA, così come i negozi di elettronica. Non saranno aperti neppure gli outlet village.

SUPERMERCATI APERTI DOMANI A SANTO STEFANO 2023 E GLI OUTLET

Dai supermercati aperti a Natale 2023 passiamo a quelli che potranno essere aperti domani, 26 dicembre, quindi a Santo Stefano. Non ci sono indicazioni specifiche per Bennet, mentre per Conad bisogna affidarsi sempre allo store locator. Per Coop risulta necessario consultare il sito ufficiale. A sorpresa i supermercati Esselunga a Santo Stefano saranno chiusi, proprio come a Natale e a Capodanno. Fanno eccezione i piccoli supermercati laESSE di Milano (10) e Roma (2), aperti a Santo Stefano a quanto pare con i loro orari canonici, secondo Ultimo Prezzo. Ma è sempre bene effettuare qualche verifica. Invece, per Il Gigante dovrete solo verificare gli orari, visto che i supermercati saranno aperti. Stesso discorso per Iper. Invece, scarseggiano i supermercati Lidl aperti a Santo Stefano 2023, ma in questo caso c’è l’app per informarsi.

Infine, capitolo outlet: aperti dalle 10 alle 20 Castel Romano Designer Outlet, Franciacorta Village, Mantova Village, Mondovicino Outlet Village, Palmanova Village, Serravalle Designer Outlet e Valdichiana Village. Dalle 10 alle 21 sono aperti Città Sant’Angelo Outlet Village, La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Sardinia Outlet e Sicilia Outlet Village. Chiusi, infine, Barberino Designer Outlet, Castel Guelfo The Style Outlets, Fidenza Village, Noventa di Piave, Scalo Milano Outlet & More, The Mall Firenze e The Mall Sanremo. Non ci sono informazioni su Torino Outlet Village.











