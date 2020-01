Natalia Estrada, ex moglie Giorgio Mastrota/ “Il nostro rapporto è molto cordiale”

Natalia Estrada è la prima moglie di Giorgio Mastrota, il conduttore e re delle televendita. Una storia d’amore importante durata circa sei anni quella tra la showgirl ed attrice spagnola e il conduttore italiano dal cui amore è nata anche una splendida bambina di nome Natalia Jr. Nel 1999 la coppia ha poi deciso di lasciarsi, un anno dopo il grandissimo successo ottenuto dalla Estrada dopo una piccola parte nel film campione di incassi “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Una carriera di grandi successi quella di Natalia che però ad un certo punto della sua vita ha preferito lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi alla sua grande passione: i cavalli. La showgirl, infatti, oggi vive a Corazzone, una località nella provincia di Asti dove lavora come maestra di equitazione ed è diventata presidente dell’associazione sportiva Italian Western Academy. Una nuova vita per Natalia che ha deciso un pò di tempo fa di raccontarlo personalmente con una lettera inviata al settimanale Di Più Tv.

Natalia Estrada: “con mio marito e io ci spostiamo per l’Italia tenendo corsi di equitazione”

Sono lontanissimi i tempi in cui Natalia Estrada ballava in tv oppure incantava i telespettatori de “Il Ciclone”. A distanza di tantissimi anni, infatti, la bellissima showgirl spagnola ha cambiato vita come ha raccontato in una lunga lettera inviata al settimanale DiPiù. “A casa non ho la TV, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa. Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita. Nei fine settimana, mio marito e io ci spostiamo per l’Italia tenendo corsi di equitazione e lavorando con il bestiame” si legge nella lettera che la showgirl ha voluto personalmente scrivere e condividere con i tantissimi lettori di Dipiù. Una scelta che ha preso volutamente e che l’hanno portata a trasferirsi in provincia di Asti dove vive felicemente con il nuovo marito Andrea Mischianti con cui condivide la grandissima passione per i cavalli.

Giorgio Mastrota: “Io e Natalia Estrada negli anni ’90 eravamo la coppia del momento”

A parlare del matrimonio con Natalia Estrada è stato anche Giorgio Mastrota che, ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, ha raccontato: “diciamo che all’inizio della mia carriera come compagno/marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo”. Il re delle televendite poco dopo ha precisato: “penso ad esempio alla mia storia bellissima con Natalia Estrada, noi eravamo coinvolti in questo primo successo degli anni ’90, eravamo la coppia del momento, presi da questo turbinio abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. È rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni, ma in quel momento avevo la testa altrove”. Dopo sei anni d’amore, infatti, la coppia ha deciso di lasciarsi anche se entrambi conservano un bellissimo ricordo, anche se Mastrota non nasconde: “col tempo però ci siamo resi conto di avere bruciato le trappe. Ci sposammo troppo presto. Ci lasciammo nel 1998. E non bene, come succede in qualunque matrimonio fallito. Poi però con il tempo ci siamo riavvicinati, e restano l’affetto ed il rispetto reciproco”.



