Natalia Leteri e Catherine Harding, ex di Jorginho/ Tra scandali e matrimoni

Natalia Leteri e Catherine Harding sono le ex di Jorginho, il calciatore brasiliano naturalizzato italiano. Una vita sentimentale burrascosa quella del centrocampista della Nazionale Italiana di calcio che si è sposato il 10 giugno del 2017 con Natalia Leteri conosciuta quando giocava all’Hellas Verona. Una cerimonia celebrata a San Paolo in Brasile alla presenza anche del primogenito figlio Vitor, nato nel 2015 a Napoli. Pochi anni dopo la coppia ha avuto anche una seconda figlia di nome Alicia. Un matrimonio conclusi però molto presto visto che nel 2019 Natalia Leteri e Jorginho hanno deciso di separarsi. La vita sentimentale del centrocampista è stata poco dopo al centro del gossip ancora una volta per uno scambio di messaggi hot tra il calciatore e traduttrice del Chelsea Elisa Scalcon.

Jorginho e la relazione con Catherine Harding

Non solo, sempre durante lo stesso periodo il Blues è stato al centro del gossip per un’altra gravidanza con Catherine Harding. Una relazione clandestina quella tra Jorginho e cantante irlandese che sono diventati genitori del piccolo Max il 27 agosto del 2020. Una relazione fugace quella tra il centrocampista e la cantante di The Voice Uk conosciuta anche per essere stata la storica ex fidanzata di Jude Law. Ad oggi non è dato sapere in che tipo di rapporti è rimasto il calciatore con l’ex moglie Natalia Leteri e con Catherine Harding, la madre del terzo figlio. Una cosa è certa: la vita sentimentale del calciatore è sempre stata burrascosa occupando spesso le prime pagine dei settimanali di gossip in Inghilterra, dove ha giocato per diverso tempo, ma anche in Italia. Tra gli ultimi flirt segnalati dalla stampa di gossip c’è quello con la traduttrice del Chelsea Elisa Scalcon con cui si sarebbe scambiato anche dei messaggi hot!

