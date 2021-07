Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip?/ Andrea Zelletta: “Soffrirei alla follia”

Andrea Zelletta è stato un protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. L’avventura nella casa più spiata d’Italia dell’ex tronista di Uomini e Donne è durata sei mesi. Ad aspettarlo a casa c’era la fidanzata Natalia Paragoni che si è armata di pazienza aspettandolo e facendo il tifo per lui. Non è stato facile per Andrea e Natalia stare lontani per così tanto tempo, ma in nome del grandissimo amore che provano l’uno per l’altra, sono riusciti a superare quella che è stata una grande prova, ma come reagirebbe Zelletta se, nella prossima edizione del reality show, fosse Natalia a vivere l’avventura nella casa di Cinecittà? “Non so come reagirei, perché stare all’esterno è diverso dal vivere un reality da protagonista. Non le vieterei mai nulla, ma so che soffrirei alla follia per la sua mancanza”, ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Andrea Zelletta: “Natalia è il mio presente e il mio futuro”

Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non si sono più lasciati. Dopo la scelta, hanno cominciato a viversi senza telecamere dando una svolta al proprio rapporto con la convivenza. Sempre più innamorato della compagna, l’ex tronista ammette di vedere il proprio futuro accanto all’ex corteggiatrice: “È il mio presente, ma anche il mio futuro. Insieme siamo folli, ci supportiamo in ogni singola occasione e siamo sinceri l’uno con l’altra”, ha rivelato. Poi, sempre a Uomini e Donne Magazine: “Tra me e Natalia non ci sono segreti e la passione non si è mai spenta”. Oltre a pensare ad un futuro con Natalia, infine, Zelletta pensa anche alla propria professione, in particolare al suo lavoro da dj. “Mi piacerebbe poter mostrare quello che so fare su palchi sempre più importanti. Vorrei arrivare a suonare a Ibiza o a festival come Tomorrowland. In questi mesi mi sono accorto di trovarmi molto bene anche in radio”, ha concluso.

