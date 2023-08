Natalia Paragoni e il parto: “Il momento più difficile è arrivato dopo”/ “Non allatto Ginevra, ecco perché”

Uomini e Donne, Natalia Paragoni racconta com’è andato il parto e svela qual è stato il momento più difficile

Lo scorso 20 luglio Natalia Paragoni è diventata mamma per la prima volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce Ginevra, avuta dalla storia d’amore con Andrea Zelletta. Passate le prime settimane dal parto, Natalia ha voluto raccontare ai follower com’è stato quel momento, rivelando poi i primi dettagli della sua nuova vita da mamma.

“Ginevra è nata di due chili e sei…e trenta e quarantasette centimetri di lunghezza“, ha spiegato Natalia; “Una bella bambina, sana. Piedi lunghissimi, braccia lunghissime, gambe lunghissime, mani giganti. Praticamente tutta suo padre. Identica a suo padre.” Natalia ha raccontato di un parto doloroso ma veloce, un momento “bellissimo” che non dimenticherà mai. Poi ha raccontato qual è stato il momento più difficile: “è stato il dopo perché tra ormoni e capire come si doveva fare ogni cosa con lei e i cambiamenti drastici che ci sono in questi momenti, ho avuto momenti di difficoltà. – infatti ha ammesso – Piangevo praticamente ogni dieci secondi per qualsiasi cosa. Andrea mi dava un abbraccio e piangevo, facevo la pasta e piangevo, andavo in bagno e piangevo, facevo la doccia e piangevo.”

Natalia Paragoni: “Ecco perché non allatto Ginevra”

Natalia Paragoni ha poi ammesso di non allattare la piccola Ginera: “Allora io ci ho provato e con tutto lo staff e l’ostetrica abbiamo deciso di sospendere, – ha spiegato l’ex volto di Uomini e Donne – però mi sarebbe piaciuto tantissimo. Però per alcuni motivi abbiamo sospeso e comunque cresce benissimo. È in salute Ginevra comunque.” Infine, a tutte quelle neo-mamme che come lei hanno vissuto o stanno vivendo un momento difficile nel post parto, Natalia ha detto: “Ecco ragazze, non sentitevi sole. Parlate con altre donne di quello che provate, soprattutto nel post parto.”

