Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ “L’amore che provo è indescrivibile”

Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. La coppia, nata nel programma televisivo di Uomini e Donne, è più innamora che mai, ma in questi giorni la ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha avuto un momento di crisi che ha condiviso con tutti i suoi follower. La bellissima Natalia, infatti, sente la mancanza del suo amatissimo Andrea e ha sfogato con una serie di Instagram Stories queste sue emozioni. Tutto è successo quando la Paragoni ha trovato una felpa del suo ragazzo, un oggetto che l’ha spinta a pubblicare una Instagram Stories scrivendo: “mi manchi, mi manchi così tanto che in questo momento vorrei solo un tuo abbraccio per sentirmi al sicuro, protetta e felice. Tante volte penso ma non è andato in guerra perché piangi? Perché anche se sono passati due mesi o poco più, mi sembra un’infinità di tempo, non sentire il suo odore e non toccare la sua pelle mi rende così triste”.

Natalia Paragoni, le parole d’amore per Andrea Zelletta

Non solo, poco Natalia Paragoni parlando del fidanzato Andrea Zelletta ha proseguito scrivendo: “sarò patetica o una frignona ma io sono questo e l’amore che provo per Andrea non si può descrivere. Eternamente mio, eternamente tuo, eternamente nostro”. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Natalia all’ex tronista di Uomini e Donne che quest’anno è tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo trasmesso da Canale 5. La partecipazione di Zelletta non è passata affatto inosservata visto che l’ex tronista si è trovato prima a dover replicare alle accuse di Alice Fabbrica che, entrata nella casa, che ha rivelato di aver ricevuto delle proposte da parte di Andrea mentre era fidanzato con Natalia. Non solo, il modello è stato anche richiamato per aver condiviso con dei compagni delle notizie provenienti dall’estero che gli sono costate una nomination da cui si è salvato grazie al voto del pubblico da casa.



