Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ “Salviamo il mio principino”

Natalia Paragoni si trova a Roma, come ha rivelato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulle sue storie di Instagram Questa sera, lunedì 1 marzo, andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip. Il suo fidanzato Andrea Zelletta, infatti, è uno dei cinque concorrenti rimasti nella casa del reality show di Canale 5. L’ ex tronista si trova al televoto con Tommaso Zorzi: è stato Andrea, unico non finalista, a scegliere di sfidare l’influencer milanese, “la persona che reputo più forte”. In questi giorni, sui social, Natalia Paragoni ha invitato i fan a votare per il suo fidanzato: “Salviamo il mio principino”. Qualche giorno fa, Natalia ha condiviso con i suoi follower un dolce scatto insieme ad Andrea: “I feel breathless when I think of you” (traduzione: “Mi manca il respiro quando penso a te”), è la didascalia della foto.

Natalia Paragoni: entrerà nella casa del Grande Fratello Vip

Il mese scorso Natalia Paragoni ha diffidato il Grande Fratello Vip, chiedendo al programma che il suo nome non fosse pronunciato ancora in relazione ai pettegolezzi circa il presunto tradimento ai danni del fidanzato Andrea Zelletta. Era stata Dayane Mello ad alzare il polverone sulla coppia, ma nelle ultime ore la modella brasiliana ha chiesto scusa all’ex tronista per le illazioni fatte sulla fidanzata. In occasione di San Valentino, Natalia ha voluto mandare un videomessaggio al fidanzato: “Sai che tra me e te non servono molte parole però sono fiera dell’uomo che sei. Prima di iniziare questo percorso mi dicevi spesso che saremmo diventati più forti di prima. Adesso ti dico che quando uscirai, più tardi possibile, capirai che siamo diventati davvero invincibili”, ha detto la ragazza. In occasione della finale del Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni farà il suo ingresso nella casa di Cinecittà o aspetterà Andrea nello studio?



