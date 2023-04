Natalia Paragoni in ospedale: paura al sesto mese di gravidanza/ “Fitte e pancia dura”, cos’è successo

Natalia Paragoni, momenti di paura durante la gravidanza: “Finita al pronto soccorso”

Momenti di paura per Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, al sesto mese di gravidanza, è finita al pronto soccorso. La fidanzata di Andrea Zelletta avrebbe dovuto essere ad un evento ma è stata costretta a rinunciare a causa di alcuni problemi di salute, che l’hanno costretta a correre in ospedale. Motivo per il quale, su Instagram, ha comunicato l’imprevisto, spiegando ai fan allarmati cosa le è accaduto.

“Ci siamo spaventati un po’ tutti”, ha esordito Natalia. Così ha spiegato: “Io sono andata al pronto soccorso perché, parlando con la mia ginecologa, lei mi ha detto di andare. Sono arrivata, mi hanno fatto tutti gli accertamenti ed hanno sentito che la pancia era molto dura e molto bassa.” Una volta lì, Natalia si è dunque sottoposta a tutti gli accertamenti del caso: “Hanno controllato il collo dell’utero ed era perfetto, né piccolo né dilatato… La bambina stava bene, mi hanno fatto l’ecografia ed era tutto a posto, anche a livello di placenta, liquido etc.”

Natalia Paragoni incinta: come sta oggi?

A preoccupare Natalia Paragoni sono però state delle fitte, che inizialmente ha creduto essere delle contrazioni. Gli accertamenti hanno però scongiurato ogni pericolo: “Quello che io sentivo era come se fosse un colpo di freddo che mi schiacciava la pancia quindi sembravano delle contrazioni ma non lo erano. Mi hanno detto di stare a riposo.” Dopo una flebo e gli esami del sangue, Natalia è tornata a casa; tuttavia, qualora i dolori dovessero ripresentarsi, sarà costretta a tornare in ospedale per nuovi accertamenti.

