Natalia Paragoni Vs Ivan Gonzalez/ “Privo di contenuti…” (Uomini e donne)

Natalia Paragoni ha passato la sua giornata sul set e poi è tornata a casa in solitaria visto che Andrea Zelletta era fuori per lavoro, quale momento migliore quindi per passare del tempo con i fan di Uomini e donne? A quanto pare la bella ex corteggiatrice ha deciso di mangiare un po’ di riso con il tonno, suo piatto forte quando non ama molto cucinare, e ha condiviso poi una bella mela con il suo cane proprio mentre ha annunciato che avrebbe risposto a tutte le domande dei fan. Fin qui niente di male se non fosse che una di queste verteva proprio sul suo rapporto o, meglio, sul suo pensiero su Ivan Gonzalez. Lo spagnolo ed ex tronista di Uomini e donne sta prendendo parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e lei non si è tirata indietro quando è stato il momento di rispondere.

NATALIA PARAGONI VS IVAN GONZALEZ

In particolare, Natalia Paragoni ha rivelato: “Diciamo che, come volete mettere se sono più intelligente o più furba, l’ho mandato subito all’altro paese, l’ho conosciuto ed è privo di contenuti quindi non mi piace per questo addio”. Non c’è bisogno di dire che sicuramente le sue parole potrebbero arrivare dritte dritte all’orecchio del Grande Fratello Vip e, magari, la ritroveremo nella casa nei prossimi giorni per dire la sua faccia a faccia con l’ex tronista. La conversazione con i fan si chiude poi parlando della sua vita con Andrea, con il quale presto sarà in diretta per la gioia di tutti, e con il quale andrà a vivere in una casa nuova che, però, non hanno ancora trovato.

