Natalia Titova, moglie Massimiliano Rosolino/ “Ho detto no all’Isola e poi lui…”

Natalia Titova è la regia del ballo latino nella televisione italiana. Per anni maestra amatissima nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle e poi anche maestra ad Amici sempre per la sua classe di latino lanciando Valentin, protagonista nella scuola (tra le polemiche) e anche nel gossip visto che ha fatto capitolare la bella Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro. Un cerchio che si è chiuso visto che Natalia Titova alla fine, almeno per ora, ha rinunciato al suo posto di maestra nella scuola più spiata e seguita d’Italia e da allora è tornata alla sua scuola di danza, anche se al momento per via del lockdown e delle restrizioni anche questo settore è in crisi, e alla sua famiglia. Adesso più che mai dovrà occuparsi di tutto quello che riguarda la sua famiglia e i suoi figli visto che da questa sera Massimiliano Rosolino, suo storico compagno, sarà lontano migliaia di chilometri di stanza in Honduras per prendere parte all’Isola dei Famosi 2021 in veste di inviato e di spalla di Ilary Blasi.

Natalia Titova, moglie Massimiliano Rosolino, ha detto no all’Isola dei Famosi 2021?

Già nei giorni scorsi Natalia Titova ha sottolineato il fatto che in questi giorni si occuperà delle bambine da sola e che proprio in questi giorni sta organizzando compiti e giochi mentre il suo Massimiliano sarà dall’altro lato del mondo. Secondo i bene informati, però, prima che la scelta ricadesse su Rosolino come inviato, si era pensato a lei come naufraga ma la sua risposta è stata no visto che non vuole passare troppo tempo lontano dalle sue bambine e anche senza avere contatti con i suoi genitori di stanza in Russia. Ci sarà modo per lei di rivedere e salutare il marito magari nella prima diretta di questa sera?

