Natasha, Nicola Armando e Gianluca, figli Umberto Tozzi/ Una influencer, l’altro…

Si chiamano Natasha, Nicola Armando e Gianluca i tre figli di Umberto Tozzi, due naturali (Natasha e Nicola Armando) e l’altro per così dire ‘adottivo’. Gianluca, infatti, è figlio di Monica Michielotto, la donna a cui il cantautore risulta attualmente legato, mentre Nicola Armando è nato dal suo matrimonio con la giovane friulana Serafina Scialò, scomparsa lo scorso anno all’età di 63 anni. Per contro, Natasha è il frutto della sua seconda unione con la Michielotto, un’ex modella conosciuta alla fine degli anni Ottanta. Natasha ha seguito le orme della madre, nell’intraprendere la sua carriera nel mondo della moda e dei social network (è un’influencer molto seguita su Instagram). Nicola Armando, invece, conduce una vita normale lontano dai riflettori, e lo stesso si può dire di Gianluca, su cui le informazioni sono davvero poche.

Umberto Tozzi, Top Dieci/ "Ero quasi finito sul lastrico ma poi.."

Figli Umberto Tozzi: il rapporto difficile con Nicola Armando

Purtroppo, ultimamente, Nicola Armando ha rilasciato diverse dichiarazioni circa il rapporto teso con suo padre Umberto Tozzi, a sua volta ‘colpevole’ di aver descritto ai giornali la situazione problematica della loro famiglia. “Avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia”, ha fatto sapere Nicola in un’intervista al Corriere del 2020. Effettivamente, lui ha sempre tenuto un basso profilo, non presentandosi mai nemmeno come il ‘figlio di’. “Aggiungo Tozzi se proprio devo”, specifica Nicola. Per poi parlare del suo lavoro: “Studiavo da avvocato, ma ho dovuto lasciare e rimboccarmi le maniche. Faccio un lavoro umilissimo di fatica, sono uno dei tanti che si alza presto, torna tardi ed è fiero di quello che fa”.

LEGGI ANCHE:

MONICA MICHIELOTTO, MOGLIE UMBERTO TOZZI/ "Tra noi è stato un colpo di fulmine"UMBERTO TOZZI/ A Sanremo 2021 con i suoi successi: "Che bello tornare all'Ariston"

© RIPRODUZIONE RISERVATA