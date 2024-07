Umberto Tozzi è tra le voci più iconiche della musica italiana; è indubbio che alcuni dei suoi brani siano entrati di prepotenza nella quotidianità di intere generazioni superando in determinati casi anche i confini nazionali. Ma se la sua produzione artistica spicca per valore di scrittura e intensità delle emozioni è forse anche grazie alla sua musa più importante, sua moglie Monica Michielotto.

Umberto Tozzi e Monica Michielotto, un amore elevato alla quinta: il cantante e la consorte si sono promessi di recente, per la quinta volta, amore eterno. Marito e moglie per la vita e con la necessità di dirselo quante più volte possibili per rendere ancora più viscerale un amore che ormai dura da oltre 30 anni. Dal primo incontro sul finire degli anni ottanta ad oggi, non hanno fatto altro che impreziosire e alimentare sempre di più l’amore che li lega.

Umberto Tozzi e sua moglie Monica Michieletto, per sempre sì ‘in salute e in malattia’: “Non mi sono arreso grazie a lei…”

“Mia moglie è stata fondamentale; non mi sono mai arreso…”, si raccontava così Umberto Tozzi al Corriere della Sera parlando del calvario della malattia e di come sua moglie Monica Michielotto sia stata in prima linea nel dargli affetto, vicinanza e supporto in una battaglia ad oggi felicemente vinta. “Queste cose ti cambiano la vita, la tua e di chi ti sta accanto”.

Ma la storia d’amore tra Umberto Tozzi e sua moglie Monica Michielotto è anche tanta felicità e serenità; entrambi hanno avuto modo nel tempo di celebrare l’amore che li lega come dimostrano le parole della consorte: “Io ci ho messo un po’, inizialmente non volevo saperne… Poi mi sono perdutamente innamorata di lui”. Qualche resistenza iniziale, i dubbi leciti che anticipano un amore forse ancora più grande e profondo del sentimento che può nascere da un colpo di fulmine. Il legame tra Umberto Tozzi e sua moglie Monica Michielotto è ponderato, alimentato nel tempo, ma soprattutto viscerale.