Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Madre e figlia” Pechino Express 2022/ Destinate a…

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Madre e Figlia favorite per la vittoria finale di Pechino Express 2022

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Madre e Figlia, sono destinate a vincere. Nel corso della prima puntata di “Pechino Express 2022” le due hanno superate se stesse dimostrando di avere tenacia e forza da vendere. la Stefanenko per arrivare preparata alla sfida s’è pure studiata un po’ di turco. Durante un passaggio in auto, infatti, avverte la figlia: “Non dire il mio nome perché nella loro lingua “Natasha” significa “prostituta”. Durante la prova per l’immunità Sasha è caduta ma Natasha non ha fatto una piega. Anzi, collegata con il walkie talkie le ha detto: “Comincia a prendere quello che devi, poi vediamo”. La figlia prende coraggio e si rialza come se nulla fosse successo. Solo dopo si lascia scappare un esclamativo di dolore.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, chi sono "mamma e figlia" concorrenti Pechino Express 2022/ Vincitrici?

Rispetto agli altri concorrenti, Mamma e Figlia hanno delle qualità in più. Le due sembrerebbero quasi giocare fuori concorso e daranno filo da torcere soprattutto alla coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale che per il momento sono quelli che possono vedersela con loro. Le due hanno dato vivacità al gioco sin da subito dimostrando di avere uno spirito di adattamento invidiabile. Mamma e Figlia si sono posizionate bene in classifica e hanno vinto anche la prova per l’immunità. Prime nella prova intermedia Madre e figlia, così come nella prova immunità: sono loro la coppia da battere.

Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ "Mi ha sempre appoggiato…"

Pechino Express 2022, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono delle fuoriclasse

Natasha Stefanenko doveva partecipare a “Pechino Express 2022” insieme al marito. E’ stata lei a rivelarlo in un’intervista a Tvblog. Gli impegni del lavoro del marito le hanno fatto cambiare idea e la scelta è ricaduta sulla figlia Sasha: “Nonostante che, da nove anni, volevo partecipare a Pechino. C’era la possibilità di partecipare con mio marito. Ma mio marito non riusciva a trovare un momento per staccarsi dal lavoro. Nel frattempo, è cresciuta lei”, ha ammesso. Per Sasha Sabbioni ha rivelato che in casa litiga di più con la madre: “A casa litighiamo molto di più anche per cose futili. Invece, in gara, eravamo concentrate per un obiettivo. Se ci scontravamo era per un obiettivo ma non tra di noi. Sono rimasta veramente sorpresa. Perché, di solito, tutti dicono che, a questa età, mamma e figlia non andranno mai d’accordo. Era la mia più grande paura. Ed, invece…”. Sasha ha imparato ad essere più coraggiosa dopo questa esperienza mentre per Natasha Stefanenko è stato bello poter conoscere più a fondo la figlia. Le due si sono mostrate da subito affiatate e c’è chi scommette che saranno proprio loro le vincitrici di questa edizione.

LEGGI ANCHE:

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni/ "Abbiamo un rapporto bello, ma non soopporto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA