Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia” Pechino Express/ Non mollano

Avere un rapporto consolidato nella vita privata può rappresentare un vantaggio quando ci si trova ad affrontare un percorso complesso come quello di Pechino Express 2022, in cui diventano importanti lo spirito di sacrificio e la capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà Ed è per questo che Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, in gara come “Mamma e figlia”, non potevano che partire con un vantaggio non da poco in questa avventura che hanno deciso di intraprendere insieme. In un frangente come questo, infatti, è fondamentale sostenersi l’un l’altra, come una mamma e una figlia fanno costantemente.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia di Pechino Express 2022

Il coraggio, però, in frangenti come quelli che possono verificarsi nel reality condotto da Costantino della Gherardesca, può non essere sufficiente. Ne sanno qualcosa le due, il cui futuro nel programma potrebbe essere a rischio.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia” Pechino Express: riusciranno a proseguire?

Nel momento in cui si sono ritrovatw a Pammukale, in Anatolia settentrionale, “Mamma e figlia” si sono ritrovate a un passo dall’eliminazione. Ma sono riuscite a scamparla, con grande gioia da parte di entrambe. Ed è per questo che sono sono intenzionate a vendere cara la pelle e a dimostrare che la grinta può essere il loro punto di forza.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, "Mamma e Figlia" di Pechino Express/ Sono loro quelle da battere

Del resto, sarebbe un peccato anche per le dinamiche del programma perdere Natasha e Sasha, due che fino ad ora sono state in grado di vincere ben due prove immunità. Insomma, chi pensa che le donne possano essere in difficoltà in questi casi è costretto a ricredersi.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Madre e figlia" Pechino Express 2022/ Destinate a...

