Natasha Tozzi, figlia Umberto Tozzi/ Da Stefano Ricucci a Andrea Iannone ma…

Natasha Tozzi, figlia di Umberto Tozzi, continua ad essere accostata ad Andrea Iannone dopo la paparazzata “sospetta” di qualche settimana fa al Radetzky Cafè di Milano. Gli spifferi su una presunta relazione non si placano, nonostante il silenzio generale dei diretti interessati. Gli indizi raccolti dai vari portali specializzati sembrano indicare una certa sintonia tra Natasha Tozzi e Andrea Iannone. La coppia, allo scopo di mantenere segreto il loro incontro, avrebbe tentato di depistare i fotografi per evitare rumors o ipotesi azzardate. Missione fallita, dunque, dato che da giorni gli appassionati non fanno altro che parlare della presunta relazione tra la figlia del cantante e l’ex di Belen Rodriguez. La modella avrebbe perso per Andrea Iannone e viceversa, ora che ha messo alle spalle la precedente storia d’amore col giovane imprenditore Alberto Franceschi.

Natasha Tozzi, non solo Alberto Franceschi: nel suo passato Stefano Ricucci ma ora…

La figlia di Umberto Tozzi, Natasha, aveva avuto una storia d’amore con l’ex di Anna Falchi, Stefano Ricucci. Una relazione ormai archiviata, dato che all’epoca la modella aveva solo ventiquattro anni. Adesso a tenere banco è il presunto innamoramento con Andrea Iannone. Qualcuno lo ha definito un semplice flirt, qualcun altro una vera e propria storia d’amore che starebbe sbocciando in queste settimane. In realtà dal giorno di quel pranzo “sospetto” non sono emersi ulteriori dettagli a sostegno di questa tesi. Ma c’è chi tra i fan dei rispettivi personaggi minimizza, ipotizzando una semplice amicizia. D’altronde non ci sarebbe nulla di male, anche se il tentativo da parte dei due di depistare fotografi e giornalisti continua a far pensare a qualcosa di diverso e di più profondo rispetto ad una semplice amicizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA