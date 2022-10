Nathalie Aarts, chi è la cantante dei The Soundlovers/ “Avevo paura della fama e…”

Nathalie Aarts, chi è la cantante dei The Soundlovers

Nathalie Aarts dei Soundlovers è una vera e propria icona evergreen della dance music europea e internazionale, amatissima da tutte le generazioni. Molto popolare negli anni Novanta e Duemila, grazie ai numerosi successi registrati con il gruppo di musica dance The Soundlovers, Nathalie Aarts ha “sfornato” tanti dischi di successo nche negli ultimi anni insieme a Kim Lukas (tra cui Boogie Baby), altra grande star del movimento Eurodance. Nathalie Aarts è nata e vissuta in Olanda (Breda) per 21 anni, durante i quali ha incominciato ad affacciarsi alla musica, studiando pianoforte, chitarra e successivamente canto. Da bambina ha sempre voluto fare la ballerina. Nel 1984 è protagonista di un film Puinruimen (“Picking Up The Pieces”) che ha girato i più ambiti festival d’Europa, vincendo vari premi. Nel 1989 si diploma come insegnante di danza jazz.

REAZIONE A CATENA, CAMPIONI 1 OTTOBRE/ Le Tre e un quarto e l'Ultima Catena: web accusa "Troppo facile!"

Nel mese di giugno del 1991 decide di lasciare l’Olanda e con essa anche il suo gruppo The Fuse, del quale è stata la voce femminile per 6 anni. Si stabilisce a Milano dove incomincia a lavorare con i fratelli La Bionda, prima nell’ufficio editoriale e poi anche come vocalist per alcuni jingle pubblicitari. Nathalie Aarts è mamma e si definisce rispettosa, umile e onesta con tutti, dai collaboratori ai fan. Tra le sue passioni spicca il pilates. Nathalie Aarts si esibirà nel programma Arena 70,70,80 e 90 nl brano Surrender. A proposito di quel grande successo, Nathalie ha confidato: “Surrender non ho nemmeno più bisogno di cantarla, fa tutto il pubblico”.

Modella drogata e stuprata a Milano da pr/ "Pugni sulla testa e coltello puntato…"

Nathalie Aarts e la nascita della collaborazione con i The Soundlovers

Dal 1992 Nathalie Aarts lavora fissa per i fratelli La Bionda al Logic Studios per la gestione dei vari studi di registrazione e lì nascono le collaborazioni con la Dischi Ricordi, lavorando per la prima volta come corista per Gianna Nannini, per Adriano Celentano e per il gruppo inglese Right Said Fred. Negli anni successivi canta nei locali con una cover-band di nome Foggy Brains che successivamente cambia nome in B.s.u.r. e presta la voce a diversi progetti musicali dal genere pop al dance, collaborando con tanti musicisti diversi e vari produttori come Max Moroldo, Roberto Zucchini, Marcello Catalano, Roberto Turatti, Ronny Jones, Rossano Prini, Gianluca Mensi, Alessandro Viale, Maurizio Braccagni & Roberto Gallo Salsotto.

CARMEN DI PIETRO "FIDANZATO? UNICO UOMO MIO FIGLIO ALESSANDRO"/ "Mi ha promesso..."

Nel 1996 nasce The Soundlovers, progetto di musica dance che esce con la Do It Yourself, realizzato insieme ai noti produttori Molella, Phil Jay, Roby Santini e Gianni Fontana, del quale è la voce guida dal 1996. Con The Soundlovers ha partecipato ai più importanti show musicali e trasmissioni radio e televisive come Festivalbar (con Fiorello), Super Classifica Show (con Elenoire Casalegno), Roxy Bar, Help (con Red Ronnie), 105 Night Express (con Tamara Donà), Deejay TV (con DJ Albertino & Giuseppe), Uno Mattina (con Cristiano Malgioglio), Furore, Doppia Vù, Girofestival, San Remo Dance, Euro Machine, Live Zone (Disney Channel), 90 special (Icon Nicola Savino) nel febbraio 2018 e molte altre anche all’estero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA