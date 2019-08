Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ In crisi dopo 3 anni? (Temptation Island Vip)

Un promo ufficiale di Temptation Island Vip 2019 ha svelato le sei coppie protagoniste della nuova edizione, confermando quella composta da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Da settimane si parla infatti della loro possibile partecipazione al reality che oggi trova conferma. Non molto tuttavia sappiamo della coppia. Di certo il vip tra i due è la Caldonazzo, ben poco invece si sa di Andrea. I due stanno insieme dal 2016 e la loro pare essere una relazione solida e collaudata. Non amano tuttavia esporre il loro rapporto alle luci del gossip, probabilmente anche perché Andrea non appartiene affatto al mondo dello spettacolo e, anzi, ha finora preferito starne lontano. Le cose sono però cambiate visto che la coppia ha deciso di testare il proprio rapporto nel reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: la coppia in crisi?

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, dopo circa tre anni d’amore, hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island Vip. Difficile dire cosa abbia spinto la coppia a decidere di intraprendere questo percorso e questo proprio perché Andrea fino ad oggi ha preferito rimanere lontano dai riflettori. Il pubblico lo conosce infatti solo come fidanzato della Caldonazzo ma ben poco si conosce della sua vita privata o comunque di come la loro storia d’amore sia nata. Sapremo di più a breve, all’inizio della nuova edizione di Temptation Island Vip. Che la coppia stia vivendo un periodo di crisi? Che magari stia progettando di convolare a nozze e cerchi la conferma definitiva? Staremo a vedere!

