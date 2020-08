NATHALIE CALDONAZZO/ Il “Passo a due”, l’amore e… Bruce Lee

Nathalie Caldonazzo è tornata in pista, anzi in teatro, grazie allo spettacolo Passo a Due, Pas De Deux che la vede in coppia con Francesco Brachetti e in collaborazione con Isabella Giannone. Lo show sta toccando diverse città italiane in queste ultime settimane e mette al centro l’amore, ricco di diverse fasi che spaziano dal travolgimento dei sensi fino alla chimica, passando per la felicità e persino involuzioni. Oggi, martedì 25 agosto 2020, Nathalie Caldonazzo sarà inoltre ospite della nuova puntata di C’è tempo per, come sempre in onda nella mattinata di Rai 1. Un bel cambio di pagina per l’attrice, che dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione di Temptation Island Vip sembra aver trovato una nuova dimensione di vita. “Noi non diveniamo, noi siamo. Non sforzatevi di divenire. Siate”, scrive intanto su Instagram, citando una frase di Bruce Lee. Sempre più abbronzata e in forma, la Caldonazzo si mostra in auto, mentre si ‘nasconde’ dietro un paio di occhiali da sole con le lenti quasi impenetrabili. Clicca qui per guardare la foto di Nathalie Caldonazzo.

NATHALIE CALDONAZZO VERSO LA MOSTRA AL DUBAI WOLRD CENTER

Nathalie Caldonazzo ha già attivato il countdown per la mostra che si terrà al Dubai World Trade Center dal prossimo 8 ottobre. “Ci siamo quasi”, scrive infatti sui social, spingendo i fan a darli alcuni consigli sul look da adottare. “Finalmente riesci ad andare”, le scrive qualcuno, “mi raccomando vestiti leggera sennò muori. Se vai a fare un giro fuori dal centro, portati anche una retina da mettere in viso per gli insetti”. Prima di concedersi un viaggio all’estero, la Caldonazzo però sarà presente il prossimo 27 agosto al Villamare Festival Film & Friends. Come sottolinea nel post con cui ha voluto ribadire la notizia, “C’è un premio per me”. Intanto l’attrice, come ci svela tramite le Stories, si sta dedicando anche ad alcune pulizie domestiche. Complice il grande terrazzo di casa sua, Nathalie si mostra mentre ‘annaffia’ un grande tappeto bianco per pulirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA