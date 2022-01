Nathalie Caldonazzo infanga Barù Gaetani/ “Usa parole maleducate!” Sophie si dissocia

Nathalie Caldonazzo scredita Barù Gaetani in vista del televoto

Nathalie Caldonazzo, Barù Gaetani e Federica Calemme sono in nomination per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Il televoto verrà chiuso venerdì 28 gennaio nel corso della puntata. Nathalie Caldonazzo, come già mostrato durante l’ultima puntata sembra avere il dente avvelenato nei confronti di Barù e in queste ore sta facendo di tutto per screditarlo, sia dentro che, di conseguenza, fuori dalla casa, provando così a influenzare le votazioni, che secondo le previsioni vedrebbero proprio un testa a testa tra lei e il cuoco nella corsa a preferito mentre Federica Calemme con molte probabilità eliminata. In sauna, la showgirl riferendosi a Barù ha dichiarato: “Usa parole maleducate nei confronti di noi donne. A Delia ha detto che è di plastica, ecc…”. Dunque dopo le imbarazzanti (per lei) parole spese nella chiacchierata con Miriana Trevisan la showgirl mostra di voler a tutti i costi screditare l’avversario al televoto.

Nathalie Caldonazzo in sauna si trovava in compagnia di Jessica Selassiè e Sophie Codegoni, le quali hanno dispensato pareri contrastanti circa la presunta mancanza di rispetto insita in alcune dichiarazioni del co-inquilino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha definito “umorismo inglese” il modo di fare di Barù, scatenando l’avvelenata reazione di Nathalie Caldonazzo: “Ma inglese di che, quello gioca da solo…”. Jessica Selassiè invece si è mostrata concorde nelle critiche al cuoco: “A un certo punto stufa”. Sophie Codegoni: “Ecco, io mi dissocio da questo sciopero della parola nei confronto di Barù”. Anche stavolta Nathalie Caldonazzo non ha perso l’occasione: “Sophie, si vede che a te non ti ha offeso perchè stai con Alessandro e ha paura…”.

