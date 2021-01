Nathalie Delon morta ex moglie Alain/ Francine Canovas stroncata a 79 anni dal cancro

È morta Nathalie Delon, ex moglie di Alain. A dare la triste notizia è stato il figlio Anthony: “Mia madre è morta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti”, ha spiegato. In merito alla causa del decesso, ha spiegato che Francine Canovas (questo il nome all’anagrafe, ndr) è morta “per un cancro che è stato rapido”. Su Instagram, invece, si è limitato ad un post a lutto con le semplici parole “R.I.P. Maman” e l’emoticon delle mani giunti in preghiera. L’attrice francese, ma di origine spagnola, protagonista tra gli altri del film de “Il Samurai” diretto dal regista Jean-Pierre Melville, per il quale recitò al fianco di Alain Delon, all’epoca suo marito. Quello fu anche il ruolo con cui ottenne la notorietà, poi girò una trentina di film, nei quali prestò il volto anche a personaggi non di primo piano. Negli anni Ottanta lasciò la telecamera e nel 2006 scrisse un libro di ricordi. Per lei Alain Delon lasciò Romy Schneider e poi nell’agosto 1964 la sposò. I due si trasferirono a Los Angeles, dove nacque il figlio Anthony.

NATHALIE DELON E IL DIVORZIO DA ALAIN

Il “fantasma” di Romy Schneider fu sempre presente nella relazione tra Alain Delon e Nathalie. “Alain non mi parlava mai di lei ma di tanto in tanto vedevo nel suo sguardo un’ombra di tristezza”, raccontò in un’intervista Francine Canovas. Quando i due lavorarono sul set de “Il Samurai” la tensione nella coppia era già arrivata a livelli molto alti, infatti il divorzio arrivò poi nel 1969. Un anno prima, infatti, Alain Delon lanciò un sindacato di attori professionisti. “Cominciai a stufarmi, non ero d’accordo con le sue idee”, disse Nathalie Delon. Lei andò via col figlio, mentre Alain iniziò una relazione con Mireille Darc. “Quando lo lasciai, lasciai tutto. Andai via con mio figlio e la governante, tutto qui”, risse a Paris Match nel 2018. I due restarono comunque legati e, infatti, il figlio ancora un mese fa pubblicò su Instagram una foto dei suoi genitori ritratti uno accanto all’altro. Ora è lutto nel mondo del cinema, non solo quello francese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Delon (@therealanthonydelon)





© RIPRODUZIONE RISERVATA