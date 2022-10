Nathalie Delon, chi é la madre di Anthony Delon e moglie di Alain?/ La morte a 79 anni per tumore pancreatico

Verissimo, il figlio d’arte Anthony Delon si racconta : chi sono Alain e Nathalie Delon

Dopo la fortunata partecipazione di Sylvester Stallone, Verissimo ospita il volto stellare figlio del Cinema global, Anthony Delon, nato dall’amore tra lo storico Alain Delon e la moglie Nathalie Delon. Comune denominatore tra l’ospite a Verissimo e i genitori é il ruolo di attore interprete. Come Anthony, infatti, anche mamma Nathalie ha lavorato come attrice in carriera, tenendosi al passo delle orme della celebre star francese, Alain Delon.

Chi è Nathalie Delon? La morte nel 2021 a soli 79 anni per tumore

E tra i telespettatori di Verissimo, c’é chi farebbe fatica a crederlo, eppure anche Nathalie ha un bagaglio di vita privata e curriculum vip stellari, conclusisi di recente con la dipartita . Nata in Marocco (allora protettorato francese) da una famiglia di origine spagnola, lei ebbe una figlia dal primo matrimonio. Dal 1964 al 1969 fu sposata con l’attore francese Alain Delon, con cui ebbe il figlio, Anthony Delon, poi divenuto attore come i genitori.

Nathalie Delon é morta nel gennaio 2021 all’età di 79 anni, a seguito di un tumore pancreatico. La donna é stata la consorte del sex symbol più amato che la storia del cinema ricordi. Alain Delon può dirsi una star e icona senza tempo e oltre lo spazio, con la grande bellezza delle sue opere.

