Alain Delon colpito da ictus, come sta?/ “Operato a Parigi, ora in clinica svizzera”

A distanza di alcune settimane dalle preoccupanti notizie su Alain Delon, colpito da un ictus dopo essere stato colto da un malore, emergono alcune novità sulle sue condizioni di salute. A rompere il silenzio aggiornando sull’attuale stato dell’attore 83enne francese è stato il figlio Anthony Delon che ha parlato ai microfoni dell’agenzia AFP. Stando a quanto da lui riportato, il padre starebbe bene nonostante la “leggera” emorragia cerebrale che lo aveva colto dopo l’ictus ed attualmente si “riposa” in una clinica in Svizzera. Le sue funzioni vitali, stando alle parole del figlio, sarebbero “perfette” ed il suo “stato, secondo i medici, è stabile”. Anthony Delon ha poi precisato anche che prima del suo ritiro in convalescenza nella struttura svizzera, il padre ha subito un intervento chirurgico, “operato alla Pitié-Salpétriere (ospedale di Parigi, ndr) dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva”.

ALAIN DELON, ICTUS E LIEVE EMORRAGIA CEREBRALE

Era lo scorso 14 giugno quando trapelarono le prime preoccupanti notizie sullo stato di salute di Alain Delon, colto da malore. L’attore fu inizialmente ricoverato d’urgenza presso l’ospedale americano di Neuilly, alle porte di Parigi a causa di un forte mal di testa accompagnato da nausea e altri sintomi che spinsero il personale medico dell’ospedale a prescriverne il ricovero. Le sue condizioni non furono definite preoccupanti dai medici ma inevitabilmente la notizia del ricovero in ospedale preoccupò notevolmente i fan dell’attore che solo pochi giorni prima era stato premiato con la Palma d’Oro alla carriera nel corso del Festival del cinema di Cannes. Successivamente, secondo la stampa straniera, Delon fu colpito da una lieve emorragia cerebrale che lo portò al ricovero in terapia intensiva prima del suo trasferimento in una clinica in Svizzera dove è accudito dal personale medico e dai suoi parenti più stretti.

