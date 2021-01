Nathalie, ex moglie Alain Delon/ Pochi giorni fa la morte della sua musa giovanile

Alain Delon ha avuto tantissime storie d’amore, ma solo un’ex moglie Nathalie. I due sono stati sposati dal 13 agosto del 1964 divorziando solo quattro mesi dopo. La donna è stata dunque la musa giovanile dell’artista e anche la madre del suo primogenito Anthony Delon nato nel 1964. Fece molto chiacchierare il suo matrimonio perché i rumori del gossip rivelarono che Delon aveva una relazione parallela con l’altra collega Marisa Mell che avrebbe lasciato addirittura il giorno prima del matrimonio. Sono voci che nessuno però ha mai confermato e che al momento rimangono pura leggenda. Stasera si tornerà a parlare di Alain Delon al Grande Fratello Vip 2021 nello scontro tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta.

Nathalie, ex moglie Alain Delon: una tragica morte

Quello che non tutti sanno che Nathalie, l’ex moglie di Alain Delon, è morta pochi giorni fa precisamente il 21 gennaio. la donna nacque a Oudja il 1° agosto del 1941 ed è stata una grande attrice e regista. Il suo debutto arrivò nel 1967 nel film Frank Costello faccia d’angelo del re del noir Jean-Pierre Melville. Il decesso è arrivato all’età di 79 dopo una lunga ed estenuante lotta contro un tumore al pancreas. Prima di sposarsi con Delon ebbe un’altra figlia con un altro uomo. In Italia non è molto conosciuta, se non per essere stata la moglie del grande attore, ma in patria è davvero amatissima.



