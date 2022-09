Nathalie Guetta/ “Non sono moglie, né mamma e nonna. Mi è rimasta solo una cosa…”

Nathalie Guetta a Stasera tutto è Possibile

C’è anche Nathalie Guetta tra le grandi protagoniste di Stasera tutto è Possibile. L’attrice e circense francese è pronta a stupire e a godersi una serata all’insegna della leggerezza e dell’intrattenimento. Prima di vederla all’opera, andiamo però a scoprire quello che è stato il suo percorso professionale, cercando di capire qualcosa in più anche della sua vita privata.

Forse non tutti sanno che la classe 1958 è la figlia di Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica e marocchina, e di Francine Bourla, gallerista di arte tribale, nonché sorella del giornalista e politico Bernard Guetta. Ma soprattutto è sorella anche del famoso dj e produttore David Guetta, per parte di padre. Da giovanissima, Nathalie, lascia Parigi per formarsi in spettacoli circensi in Francia, in Belgio e Lussemburgo. Approda in Italia poco già che ventenne, a Napoli, dove insegna e realizza spettacoli con burattini.

Nathalie Guetta, la storia d’amore con Yudiel Sanchez

Per quanto riguarda la vita privata ha sposato Yudiel Sanchez, ma il matrimonio è recentemente giunto alla fine. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice”, ha racontato l’attrice, che il pubblico italiano ha imparato a conoscere anche grazie ad alcune partecipazioni in produzioni televisive. Dal 2000 è nel cast della fiction Don Matteo, mentre nel 2018 aveva preso prende parte come concorrente al talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

