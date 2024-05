Chi è Nathalie Guetta, carriera e vita privata/ Il successo in Don Matteo: “Una grande palestra di vita”

Nathalie Guetta, chi è e carriera: dalle arti circensi alla recitazione

Nathalie Guetta è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai1. La celebre attrice, prima di aver conosciuto il grande successo con Don Matteo, si è avvicinata da giovane al mondo delle arti circensi. Nata a Parigi, classe 1958, la carriera di Nathalie Guetta ha preso il via in Francia in diversi corsi e spettacoli circensi, per poi trasferirsi in Italia e proseguire a Napoli questo percorso professionale.

L’avvicinamento al mondo della tv e della recitazione avviene in maniera piuttosto graduale: oltre ad aver preso parte più volte al Maurizio Costanzo Show a fine anni ’80, debutta al cinema nel 1987 in Intervista di Federico Fellini. La sua strada nell’universo dei set, televisivi e cinematografici, è così tracciata. Nel 1992 compare ne I divertimenti della vita privata per la regia di Cristina Comencini, film che le valse la candidatura al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista.

Ma il grande successo nella carriera di Nathalie Guetta arriva nel 2000, quando entra nel cast di Don Matteo, fiction di Rai1 della quale fa ancora parte. Il ruolo che interpreta è quello della perpetua Natalina, divenuta un simbolo della serie nel corso degli anni. “Ho passato in questa fiction dai miei 40 ai miei 65 anni – aveva raccontato l’attrice a Weekly nell’agosto 2023 – Ci sono state delle fasi altalenanti. A volte ho pensato che non ce la facevo più. È stata una grande palestra di vita. Mi ha insegnato a lavorare, ma anche a non impazzire. Io pensavo che sarebbe durato un anno, invece sono qui da più di due decenni”.

Nathalie Guetta in carriera ha preso parte anche a numerosi programmi tv, come Ballando con le stelle nel 2018 e Il cantante mascherato nel 2023. Per quel che concerne la vita privata, l’attrice conobbe nel 2007 a Cuba Yudiel Sánchez, con il quale è stata sposata fino al 2020. Ad oggi, come rivelato a Oggi è un altro giorno lo scorso anno, non ha nessuno al suo fianco: “Il matrimonio? Ho provato in maniera ossessiva a trovare l’amore, risultato? Sono sola! Non bisogna insistere, le cose arriveranno“.











