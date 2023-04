Nathalie Guetta si tradisce: “Quando sono al Cantante Mascherato…”/ Gaffe su Rai 1: è lei Criceto?

Nathalie Guetta è il Criceto del Cantante Mascherato? Gaffe a Oggi è un altro giorno

Gli ultimi dubbi sull’identità di Criceto, la divertente maschera de Il Cantante Mascherato 2023, sembrano ormai essere sfumati. Ad eliminarli è stata proprio colei che, secondo tutti (o quasi) si celerebbe dietro il pupazzo: Nathalie Guetta.

È una domanda della Bortone a scatenare la gaffe di Nathalie: “Ma tu ti sei mai sentita sexy?” L’attrice risponde d’impatto: “Sentirmi sexy? Si, è una sensazione che viene a sprazzi. – così svela – Per esempio, quando sono andata al Cantante Mascherato la prima volta, la seconda volta no…” L’ammissione arriva ben chiara a tutti i presenti, tanto che la conduttrice immagine un errore e la corregge: “Quando sei andata a Ballando dici…” Nathalie, però, rincara la dosa: “No, perché lì ero presa dai passi…”

Nathalie Guetta, gaffe sul Cantante Mascherato: identità ormai compromessa

A questo punto, Serena Bortone non può non farle la fatidica domanda: “Ma allora ci sei tu sotto il Cricetino?” Spiazzata e in imbarazzo, Nathalie mugugna un no, cercando di correre ai ripari, dicendo che per lei c’è Francesco Paolantoni. Poi cerca di salvarsi, ricordando che lei è stata presente in studio anche in carne ed ossa per il confronto di fronte alla giuria. Ormai però il danno è fatto, tanto che Eva Grimaldi, tra gli affetti stabili in studio, fa notare che ormai Nathalie ha chiaramente ammesso di essere Cricetina.

