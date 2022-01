Nathaly Caldonazzo, dal grave incidente al Bagaglino/ “La mia vita è cambiata”

In una lunga chiacchierata con Federica Calemme, Nathaly Caldonazzo si è racconta, dall’esordio nel mondo dello spettacolo fino all’amore, nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto ricordando come è iniziata la sua carriera sul piccolo e grande schermo: “Per caso ho accompagnato una mia amica ad un provino del film Fratelli d’Italia con Christian De Sica. Io avevo appena fatto un incidente bruttissimo, avevo il gesso ma la accompagnai e rimasi lì, sul divano ad aspettarla, tutta timida, la mia amica invece tutta preparata e cotonata… Uscendo il regista si avvicina e mi chiede ‘E tu?’ Io dissi che avevo solo accompagnato la mia amica ma lui mi disse ‘Voglio te’… E così è iniziata.”

Successivamente per la Caldonazzo è arrivata la prima serata di Canale 5: “Il Bagaglino è stata un’esperienza super top che ho voluto fate per quello che faceva la mia mamma a Parigi, ne rimasi folgorata!” ha raccontato la showgirl alla Calemme.

Nathaly Caldonazzo ha poi ricordato le storie d’amore che si sono susseguite nella sua vita fino ad oggi: “Ho avuto molti amori ma storie importanti saranno state 6-7. – ha esordito – Massimo (Troisi, ndr) sicuramente è stato uno dei tanti importanti, però ero troppo giovane, non è neanche giusto, quindi dopo di lui mi sono chiusa. La mia storia più lunga è durata sette anni, dai 16 ai 23 anni… l’ultimo amore invece è stato molto pesante, molto brutto.” La Cadonazzo ha definito la sua “Una vita piuttosto turbolenta…”, poi ha raccontato di sua figlia: “Mia? Rifarei tutto per lei, però è stata durissima, più di quello che si può immaginare. Ho un rapporto ancora troppo difficile con il padre (Riccardo Sangiuliano, ndr)… Poi lavorare, starle appresso… non è stato facile.”

