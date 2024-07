Nathaly Caldonazzo è sempre molto schietta quando si tratta di raccontarsi, ovviamente, preservando entro certi limiti la sua vita privata. Intervistata a Storie di Donne al Bivio, seppur in maniera sibillina, ha però confermato di aver interrotto la sua relazione con il compagno Giampaolo Celli con il quale sembrava quasi pronta a compiere anche il grande passo del matrimonio. “L’ultima volta che sono venuta qui avevo annunciato le nozze? Sì, c’era qualcosa nell’aria con un fidanzato ma ora non c’è, è finita…”. L’attrice ha però glissato sul suo stato sentimentale, senza quindi dichiararsi single dopo la relazione con l’ormai ex compagno.

Nathaly Caldonazzo si è raccontata a Monica Setta sul tema dell’amore passando anche per le liaison del passato; anche in questo caso, l’attrice si è però mossa con discrezione. “Corteggiatori tra i personaggi noti? C’è stato un politico che una volta mi corteggiò ma non posso dire il nome, comunque non ho ceduto. Ho avuto anche una storia con Pino Quartullo quando facevamo teatro assieme; fu una storia molto bella nonostante le tante chiacchiere…”.

Nathaly Caldonazzo, il rapporto tra l’ex marito Riccardo Sangiuliano e sua figlia Mia: “Se lo sono disegnato…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio, Nathaly Caldonazzo è stata incalzata da Monica Setta a proposito del rapporto con Claudia Gerini; l’attrice è infatti attualmente la compagna del suo ex marito Riccardo Sangiuliano. “Vado d’accordo con Claudia Gerini? La conoscevo prima perché stava con un altro mio amico, non posso dire il nome, e mi stava simpatica”. Sul rapporto tra sua figlia Mia e il padre ha invece spiegato: “Ad un certo punto se lo sono disegnato. Lui ora ha un altro figlio di 11, molto carino con mia figlia però si vedono molto poco perchè non vive a Roma ma in Puglia. Ogni volta che è qui cerca però di avere un rapporto con la sorellina…”.

Le parole al miele non conoscono confini quando Nathaly Caldonazzo si esprime a proposito di sua figlia Mia. “Lei è molto contenta, ha un bel cuore ed è una bella persona; forse ha subito tanta pesantezza da una famiglia che non era quella che avrebbe desiderato. Però io e lei insieme siamo una bella famiglia, io cerco di non essere una madre pesante, troppo curiosa; voglio che venga lei da me a chiedere consigli”.