Nathaly Caldonazzo/ Flirt con il tentatore Riccardo Colucci? Lo scoop

Questa sera andrà in onda un appuntamento speciale di Temptation Island Vip, un mese dopo. Se siete rimasti delusi dal falò di confronto con protagonista Nathaly Caldonazzo e l’ex fidanzato Andrea Ippoliti, sappiate – che forse – l’attrice potrebbe avere ritrovato il sorriso tra le braccia del 29enne Riccardo Colucci. I due sono stati paparazzati dal settimanale Nuovo, molto complici per le vie di Roma. Messa definitivamente da parte la storia con l’imprenditore dallo sguardo “indiavolato”, la ex starlette del Bagaglino pare avere un feeling molto forte e particolare con il modello di ben 21 anni più giovane. Tra sorrisi complici e intesa, gli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, potrebbero lasciare poco spazio a dubbi di sorta. I due poi, hanno anche pranzato insieme: tra di loro c’è una amicizia oppure sta nascendo un legame decisamente più profondo?

Nathaly Caldonazzo ricomincia con Riccardo Colucci? Lo scoop

Riccardo Colucci aveva avuto un fortissimo feeling con la fidanzata di Alex Belli, Delia Duran, proprio nel coso di Temptation Island Vip. Tra di loro però, non è nato nulla in quanto la modella, ha rivelato di essere pazzamente innamorata del suo fidanzato. Andrea Ippoliti invece, entrato con la Caldonazzo si era infatuato della giovane tentatrice Zoe Mallucci, senza ottenere particolari risultati. I due, secondo le indiscrezioni, starebbero comunque procedendo la loro frequentazione lontani dalle telecamere. Nathaly Caldonazzo ha deciso ufficialmente di voltare pagina? Proprio tra le pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’attrice ha parlato del suo ex e dell’esperienza con il programma, confidando di sentirsi: “Svuotata completamente, ma pronta a rinascere. […] La delusione è profonda, radicale, totale. Basta è veramente finita. È imperdonabile tutto ciò. E poi mi ha rovinato un’esperienza che poteva andare diversamente”.

