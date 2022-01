Nathaly Caldonazzo, gaffe omofoba al GF Vip “Fr*cio”/ Il web non perdona!

Ci casca anche Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip. La showgirl si è resa protagonista di una gaffe che poco è piaciuta al web. In particolare la Caldonazzo ha pronunciato una parola chiaramente omofoba, seppur in un contesto ‘leggero’, che non è sfuggita agli spettatori in ascolto in quel momento. Mentre si trovava a letto, chiacchierando con alcune sue compagne di stanza, Nathaly ha ricordato che oggi è il compleanno del suo ex.

Alex Belli denuncia Nathalie Caldonazzo?/ "Il fascicolo è pronto, io galantuomo ma.."

Così ha sbottato: “Oggi che giorno è? Oggi è 19, è il compleanno del mio ex marito, auguri, vattene a fan**lo. L’altro ieri era il compleanno del mio ex fro*io.” Lo scivolone è parso a tutti evidente, tanto che qualcuno è rimasto in un imbarazzato silenzio, altri come Manila hanno cercato di spostare l’attenzione su altro.

Nathaly Caldonazzo a Soleil Sorge/ “Poligamia solo se la scegli, io non l'accetterei”

Nathaly Caldonazzo, la gaffe omofoba spacca il web

Sul web, però, l’uscita infelice di Nathaly Caldonazzo ha diviso l’opinione pubblica a metà. C’è chi ha cercato di minimizzare, scrivendo: “Lo scivolone di Nathaly tacciata di omofobia mi fa sorridere quando è quella che ha fatti gioca e bacia Miriana senza problemi…quindi un pò meno…è solo uno scivolone nulla a confronto di ciò che ha detto katia soleil ed altri nella casa”, e chi, invece, ha trovato comunque imperdonabili le sue parole: “adoro nathaly ma io certe uscite non le accetto come sono contro alla n-word sono contro anche alla f-word, non m’interessa se non lo dici con mala fede ma queste parole fanno male. Il gf non farà niente come hanno fatto con katia ma io “perdono” ma non dimentico”, ha scritto infatti un’utente.

LEGGI ANCHE:

LEONTINE SNELL, CHI È LA MAMMA DI NATHALY CALDONAZZO/ "Da piccola in disparte, poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA