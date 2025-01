Nathaly Caldonazzo ha un nuovo fidanzato dopo le nozze saltate con lo stilista Giampaolo Celli?

Le storie d’amore di Nathaly Caldonazzo sono state spesso complicate, tormentate. Nel corso della sua vita, la showgirl ha vissuto amori intensi, passionali, ma anche drammatici. Come dimenticare la storia d’amore con Massimo Troisi o, quella più recente, con Andrea Ippoliti. Con quest’ultimo ha anche partecipato a Temptation Island Vip, evidenziando delle lacune importanti nella coppia, che, infatti, ha poi trovato la sua fine.

L’ultima storia d’amore importante di Nathaly Caldonazzo è stata con lo stilista Giampaolo Celli. I due erano pronti a convolare a nozze quando, improvvisamente, tutto è saltato. È stata la stessa Caldonazzo ad annunciarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio, rivelando che non solo che nessun matrimonio avrebbe più avuto luogo, ma anche di essere ufficialmente tornata ad essere single. Un annuncio arrivato all’inizio dello scorso anno, dal quale non pare sia cambiato qualcosa nella vita di Nathaly Caldonazzo. Ad oggi, infatti, sembra che la showgirl sia single, a meno che non stia frequentando qualcuno in totale segreto. Questo sarà lei ad annunciarlo nel corso della sua prossima intervista.