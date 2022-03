Nathaly Caldonazzo “Ho rifiutato di fare sorpresa a Barù”/ “Finale? Messa in castigo”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa lunedì dopo sei mesi, eppure continuano ad essere svelati retroscena sui suoi protagonisti. Uno arriva dai social e ha come protagonista Nathaly Caldonazzo. C’è stato chi ha notato che la showgirl è stata messa in un angolino durante la finale e che non ha partecipato alla sorpresa fatta a Barù fuori dalla Casa. Alcune delle ex gieffine hanno infatti ballato per lui ma, tra queste, non era presente la Caldonazzo.

A spiegarne il motivo è stata proprio lei, rispondendo ai commenti di alcuni utenti su Instagram. Come fa notare Novella 2000, un utente ha scritto a Nathaly: “Ieri relegata nell’angolino delle luci brutte. È destino, che vuoi farci”. Lei, in tutta risposta, ha svelato l’arcano: “Mi hanno messo in castigo per non aver fatto il balletto per Barù, ma meglio così…”

Nathaly Caldonazzo, stoccata agli autori del Grande Fratello Vip e attacco a Barù

Nathaly Caldonazzo lancia insomma una stoccata agli autori del Grande Fratello Vip che l’avrebbero penalizzata in studio per aver detto no alla sorpresa a Barù nel corso della finale. D’altronde non si può dire che Nathaly sia incoerente, avendo già in precedenza attaccato Barù. Intervistata a CasaChi, la Caldonazzo ha dichiarato: “Barú sinceramente è un personaggio particolare, lui con questo umorismo così scanzonato è stato anche un po’ parac**o perché è riuscito a dire sempre le sue verità lasciandole passare con un ‘ma dai scherzo’. La cosa che non mi è piaciuta è che si è schierato subito dalla parte delle sorelle, privandomi di un’amicizia. Vorrei sfatare assolutamente l’idea di alcune persone che io avessi qualche intenzione su Barú”.

