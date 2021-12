Nathaly Caldonazzo “Ho scritto a Barù prima di entrare al GF Vip”/ Lui la gela

Nella Casa del Grande Fratello Vip le giornate passano tra chiacchierate e confidenze che riguardano non solo quanto accade nella Casa ma anche ciò che succede fuori dalle quattro mura di Cinecittà. Così, tra una parola e l’altra, Nathaly Caldonazzo ha rivelato un retroscena che riguarda Barù Gaetani. I due hanno fatto il loro ingresso nella Casa la stessa sera ma, stando a quanto rivelato da Nathaly, si sono sentiti prima di varcare la porta rossa.

In particolare è stata proprio la Caldonazzo a raccontare di aver scritto un messaggio in direct su Instagram a Barù, chiedendogli se fosse emozionato di iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip. Esilarante, però, la risposta di Barù: “No, ciao!” ha tagliato corto lo chef.

Nathaly Caldonazzo, lo sfogo dopo lo scontro con Valeria Marini

Proprio Nathaly Caldonazzo è stata al centro di un acceso scontro qualche sera fa con Valeria Marini. Nelle ultime ore, la showgirl ha lamentato il fatto che nessuna delle donne si sia schierata dalla sua parte durante la lite: “Da alcune persone che già conoscevo non mi aspettavo questo muro di gomma. Siamo donne, ormai siamo grandi“, ha detto a Miriana e Federica. Riferendosi invece al diverbio avuto con Valeria, Nathaly si è detta convinta che la showgirl l’abbia cercato di proposito, dichiarando: “Dal nulla si è voluto creare un caso, ma per quale motivo? Io sono una a cui non piace litigare”. Ricordando che “Le ho detto hai quattro beauty con il sorriso. Io sono qui per farmi conoscere, per vivermi il mio Grande Fratello. Io la adoro, mi fa ridere da morire, è un fumetto ma siamo lontanissime sotto mille punti di vista”.

