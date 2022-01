Nathaly Caldonazzo “Mi sono convertita alla salsiccia di Barù”/ Gaffe al GF Vip!

Siparietto divertente in diretta al Grande Fratello Vip. La 33esima puntata si apre con un nuovo scontro tra le due fazioni della Casa che vede Nathaly Caldonazzo protagonista. Tra i vari botta e risposta, Alfonso Signorini chiede anche il parere di Barù, che trova tutte le donne della Casa di grande personalità e, per questo, difficilmente accordabili tra loro. Sottolinea però di essersi avvicinato molto a Nathaly in questi ultimi giorni, soprattutto grazie alla cucina. Rispunta allora l’argomento ‘salsiccia bollita’ che aveva fatto sorridere nella puntata di qualche giorno fa. La Caldonazzo conferma le parole di Barù, dichiarando di essersi realmente avvicinata a lui e, forse, anche ricreduta sul suo conto. Non mancano allusioni tra i due su un possibile ulteriore avvicinamento nei prossimi giorni, qualora Nathaly rimanesse in Casa. È proprio lei, sul finale, a gelare tutti con una battuta che strappa la risata di Signorini: “Mi sono convertita alla salsiccia di Barù”.

NATHALY CALDONAZZO/ Bruganelli attacca: "Sei entrata al GF Vip a gamba tesa!"

LEGGI ANCHE:

Massimo Troisi, ex fidanzato Nathaly Caldonazzo/ "Sarebbe ancora vivo se..."Nathaly Caldonazzo, dal grave incidente al Bagaglino/ "La mia vita è cambiata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA