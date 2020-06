Nathaly Caldonazzo ricorda Massimo Troisi/ Fabiola Sciabbarrasi “Pino, la chiamata…”

Pubblicità

Sono trascorsi 26 anni dalla morte di Massimo Troisi ed oggi Nathaly Caldonazzo lo ricorda sui social in una foto tenerissima con la quale ha voluto riassumere il loro importante rapporto sentimentale. “Ci ha lasciato 26 anni fa… Manchi”, si è limitata a commentare la showgirl su Instagram. La Caldonazzo è stata l’ultima compagna di Massimo Troisi, rimasta al suo fianco fino alla morte improvvisa avvenuta il giorno dopo la fine delle riprese del film Il Postino. “Avrebbe dovuto subire un trapianto prima di fare il film, ma diceva sempre di volerlo fare col suo cuore”, aveva raccontato l’attrice e showgirl in una intervista di qualche tempo fa a Vieni da me dove parlando della pellicola indimenticabile aveva aggiunto: “Forse, se non l’avesse fatto sarebbe ancora vivo”. Nella foto con la quale ha voluto ricordare Massimo proprio nell’anniversario della sua morte, Troisi sorride. Entrambi sono baciati dal sole mentre vengono immortalati in uno scatto che sa di tenerezza mentre Nathaly siede sulle sue gambe e lo bacia sulla guancia. Un amore grande ed un dolore altrettanto difficile da superare. Tanti i commenti al post: “Sono quelle cose che succedono e tu ricorderai perfettamente per sempre il dove,il quando e il mentre di quel momento…”, scrive un utente. Ed ancora: “Non vivere di ricordi…”.

NATHALY CALDONAZZO E FABIOLA SCIABBARRASI RICORDANO MASSIMO TROISI

Tra i commenti al post che Nathaly Caldonazzo ha dedicato al ricordo di Massimo Troisi c’è anche quello di Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, anche lei unita dal medesimo dolore. “Sempre per sempre”, ha commentato, aggiungendo un retroscena probabilmente inedito: “ricordo la telefonata di quella mattina .. un giornalista mi informava ed io .. pensavo che non avrei mai trovato forza e parole per dirlo a Pino”. La stessa Sciabbarrasi nel suo profilo aveva condiviso la foto di Massimo Troisi in sala di incisione insieme a Pino Daniele, entrambi molto giovani. I due amici erano stati immortalati in uno scatto in bianco e nero mentre conversavano amabilmente. La vedova del cantautore napoletano ha commentato così la foto postata nella giornata di oggi: “Era il 4 Giugno 1994. Voi “2”sempre e per sempre nel mio cuore. L’Amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. E chest’è…”.

Visualizza questo post su Instagram Ci hai lasciato 26 anni fa….manchi❤️ Un post condiviso da Nathaly Caldonazzo (@nathaly.caldonazzo) in data: 4 Giu 2020 alle ore 2:39 PDT





