Nathan Falco, figlio Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ “Mamma è troppo severa”

Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è stato uno dei protagonisti della puntata di oggi di “Verissimo Story”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e che, ogni domenica, ripropone le interviste più belle realizzate nel recente passato del programma. Il ragazzino ha affermato: “Da grande vorrei fare il calciatore, sono tifosissimo del Milan, spesso andiamo allo stadio a vedere le partite. Mia mamma? È troppo severa sulla scuola, vuole controllare sempre il mio cellulare e ogni momento devo cambiare password, quindi non glielo lascio fare”.

Elisabetta Gregoraci: "Sogno di rimanere incinta di due gemelle"/ "Ma sono single..."

NATHAN FALCO BRIATORE: “UN FRATELLINO O UNA SORELLINA? STO BENE DA SOLO!”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, a un certo punto, Silvia Toffanin ha chiesto a Nathan Falco se avesse una fidanzatina? Lui, coprendosi il viso con le mani per mascherare l’imbarazzo e per prendere tempo, ha asserito: “‘Silvia, ste domande, ‘ste domande… Ma vi siete messe d’accordo? La mia risposta è: ‘Mi dissocio’! Un fratellino o una sorellina? Mah, io vivo bene da solo”. Elisabetta Gregoraci è gelosa delle possibili relazioni che il figlio Nathan Falco Briatore potrebbe avere? “Noooo, non è mica gelosa, mamma!”, ha esclamato con ironia il giovane erede di Flavio Briatore, scoppiando poi a ridere.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, perché si sono lasciati?/ Lei: "Accadde che…"NATHAN FALCO BRIATORE FIGLIO ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ "Mamma è severa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA