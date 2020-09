Nati con la camicia/ Su Rete 4 il film con Terence Hill e Bud Spencer (9 settembre)

Nati con la camicia va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 9 settembre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1983 dalla casa cinematografica Laguna Productions Inc con la distribuzione ai botteghini è stata curata dalla CEIAD. La regia di questa pellicola è stata affidata a Enzo Barboni in arte E. B. Clucher con il soggetto e la sceneggiatura ideati e sviluppati da Marco Tullio Barboni. Le musiche della colonna sonora Franco Micalizzi e da Douglas Meakin mentre la scenografia è frutto del lavoro di Klaus Kolb. Nel cast figurano Terence Hill, Bud Spencer, David Huddleston, Buffy Dee, Riccardo Pizzuti e Faith Minton.

Nati con la camicia, la trama del film

Ecco la trama di Nati con la camicia. Negli Stati Uniti d’America, in una piccola cittadina, si incontrano un vagabondo su pattini a rotelle di nome Rosco e un ex detenuto appena uscito di carcere di nome Doug. I due si conoscono all’interno di un locale dove entrambi si aiutano per dare una lezione ad alcuni camionisti. Per una serie di incredibili equivoci i due si mettono alla guida di un camion credendo che l’altro ne sia il proprietario e si dirigono verso lo stato della Florida dove vengono scambiati per due agenti segreti in procinto di occuparsi di un importante piano.

I due fanno la conoscenza di un reparto speciale che sta portando avanti una serie di progetti per fermare un pericoloso criminale sconosciuto all’intelligence che, a quanto sembra, sta tramando qualcosa di particolarmente drammatico. I due agenti speciali si trovano quindi a dover utilizzare una serie di gadget e di attrezzature che permettono di gestire al meglio la situazione e soprattutto di rimanere vivi nonostante i tentativi di uccisione degli scagnozzi dello stesso un boss. Dopo aver convenuto che sia importante approfondire la questione e quindi andare avanti nelle indagini anche per avere salva la loro vita, i due incominciano per avvicinarsi al boss criminale riuscendo ad entrare nella sua base segreta che si trova all’interno di una nave in mezzo all’oceano.

Il piano del criminale è quello di lanciare in orbita un potente missile a testata nucleare che avrà delle conseguenze drammatiche per tutta l’umanità ed in particolar modo farà perdere l’uso dei numeri. Facendo leva sulle loro abilità e soprattutto sulla loro capacità di arrangiarsi, i due riusciranno a mandare all’aria il lancio del missile e quindi evitare conseguenze nefaste per tutta l’umanità.

Da soli riusciranno ad avere la meglio su tutti i malviventi assicurandoli alla giustizia e quindi guadagnandosi a ragion veduta il grado di agenti speciali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA