Natività Beata Vergine Maria/ Oggi 8 settembre si celebra la Madonna in tutta Italia

I festeggiamenti dedicati alla Natività della Beata Vergine Maria si rincorrono l’8 settembre in tutta Italia e di preciso in Abruzzo nei comuni di Morino, Rosello e Fresagrandinaria; in Campania a Venticano, Fontegreca e Castelmorrone; in Calabria; in Emilia Romagna; nel Friuli Venezia Giulia; in Liguria; nel Lazio; in Lombardia e in tutte le regioni Italiane. Si tratta di una festa molto sentita dai fedeli che partecipano con grande interesse alla Messa solenne e al momento di raccoglimento in cui espongono le loro richieste alla Vergine.

In ogni paese viene allestito un punto di ristoro con bancarelle e vari intrattenimenti per piccoli e grandi. L’8 settembre si ricordano anche: San Sergio I Papa, San Fausto di Alessandria diacono e martire, Sant’Isacco vescovo, San Tommaso da Villanova vescovo, San Pietro di Chavanon, San Corbiniano, Beata Serafina Sforza clarissa e Beato Federico Ozanam fondatore.

Natività Beata Vergine Maria, tutto quello che c’è da sapere

Dio promise all’umanità di inviare sulla Terra una donna capace di schiacciare la testa del Serpente simbolo del male e così annunciò la venuta della Santissima Vergine Maria. Secondo il racconto tradizionale Maria nasce priva del peccato originale e quindi in una condizione di totale purezza. Essendo destinata ad essere la madre di Gesù fu concepita dal Signore per diventare la mediatrice di tutte le cause umane e quindi portatrice di grazie. Figlia di Anna e Gioacchino arriva nel mondo annunciata dell’Arcangelo Gabriele che con grande gioia le comunica la nascita di una bambina piena di grazia. Maria viene onorata l’8 di Settembre in quanto nello stesso giorno le viene dedicata una Chiesa a Gerusalemme esattamente dove vivevano i suoi genitori. Nella vita di Maria si verificano fatti di estrema importanza che vengono ricordati in questo giorno dai fedeli tra cui la Natività di Gesù e il battesimo di Giovanni Battista.

La nascita di Gesù fa diventare Maria la donna più importante della Terra e simbolo dell’amore materno assoluto. Lo stesso amore che dimostra verso i suoi fedeli e le madri in difficoltà. Viene individuata come un punto di riferimento indispensabile per poter ricevere grazie ed avere esaudite le proprie preghiere. Alla Beata Vergine si associano infatti diversi miracoli e guarigioni inspiegabili dal punto di vista medico. Il suo amore verso chi si rivolge a lei per chiedere aiuto produce immancabilmente frutti di pace, grazia e purezza. Il culto della Beata Vergine Maria coinvolge tutto il mondo e in ogni città viene onorata da persone che si raccolgono in preghiera e ringraziano la Vergine della sua benevolenza verso tutto il genere umano.











