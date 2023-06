Natività di San Giovanni Battista/ Oggi, 24 giugno, si festeggia il profeta precursore del Cristo

Il 24 giugno di ogni anno viene celebrata la Natività di San Giovanni Battista: l’unico Santo di cui si festeggia anche la venuta al mondo e non solo l’ascesa al Cielo. Questa scelta è dovuta all’importanza che ricopre questo grande personaggio per la storia del cristianesimo, ma non solo: è il Vangelo di Luca che indica la data esatta in cui Giovanni va ricordato per la sua nascita. Secondo le scritture, questa deve cadere tre mesi dopo l’annunciazione e sei mesi prima di Natale.

San Giovanni Battista: il più grande profeta dei Vangeli, citato anche nel Corano

Non si conosce l’esatto anno di nascita di San Giovanni Battista, ma si può risalire in modo approssimativo basandoci sulla morte, avvenuta tra il 29 e il 32 d.C., e sulla nascita di Gesù. San Giovanni nasce dal grembo di Elisabetta, cugina di Maria, secondo incarnazione terrena, tuttavia la sua natività viene purificata dall’annuncio dell’Angelo, prima al marito Zaccaria e poi alla stessa Elisabetta e alla Madonna.

La mamma di Giovanni era in età avanzata e l’avvento di questa nascita fu un vero miracolo, a dimostrazione di ciò che il cielo aveva pianificato per la vita del profeta e per quella di Gesù Cristo in arrivo. Secondo l’Annunciazione, tra l’altro, San Giovanni Battista arrivava sulla terra anche per riunire il popolo israelita intorno al Signore e per far riavvicinare i figli ai loro padri ed ecco perché la sua importanza è al pari di quella dei profeti Elia e Mosè. Il suo era un ruolo centrale dal punto di vista politico, oltreché spirituale, perché avrebbe dovuto rappacificare e unire tutte e 12 le tribù intorno al Re di Israele. L’annuncio della nascita di San Giovanni Battista viene palesata alla Madonna quando sua cugina Elisabetta in realtà era già al sesto mese di gestazione e Maria andò quindi a visitare Elisabetta per sostenerla e comunicarle che lei stessa avrebbe dato alla luce il Messia. La missione di Giovanni giungerà a compimento nel momento in cui incontrerà suo cugino Gesù e lo battezzerà nelle acque del Giordano.

Oltre alla Bibbia, San Giovanni Battista è citato per ben cinque volte anche nel Corano, perché a quanto pare fu profeta non solo per l’arrivo di Gesù, ma per i musulmani anche per la venuta di Maometto.

I festeggiamenti del 24 giugno dedicati a San Giovanni Battista

In molte città italiane la Festa di San Giovanni è molto sentita. A Torino, per esempio, è festa patronale ed è considerata una giornata festiva a tutti gli effetti. Le celebrazioni iniziano già il 23 e si concludono con un tripudio di fuochi d’artificio o, a seconda della scelta dell’amministrazione, da altri eventi importanti il 24 giugno.

Gli altri Santi del giorno

Oltre alla Natività di San Giovani Battista, il 24 giugno si celebrano, tra gli altri: Santi Giovanni e Festo martiri, San Simplicio vescovo di Autun, San Agoardo, San Agliberto, San Rumoldo, San Teodolfo, San Giuseppe Yuan Zaide e San Teogaro.











