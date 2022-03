Nato, summit straordinario: temi di oggi/ Aiuti Ucraina, Russia-Cina e piano militare

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà oggi al summit straordinario dei leader Nato in programma a Bruxelles. Sarà in video collegamento al summit, come annunciato da Serhiy Nykyforov, portavoce presidenziale. Invece il presidente Usa Joe Biden sarà presente in Belgio e coglierà l’occasione per annunciare un ulteriore pacchetto di sanzioni contro la Russia, secondo quanto anticipato dal consigliere Usa per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. I temi sul tavolo sono diversi, in primis ovviamente la guerra in Ucraina con l’invasione della Russia, che si intrecciano ad altre questioni altrettanto delicate.

Ad esempio, verrà affrontato il ruolo della Cina in questa crisi, perché non è passato inosservato il sostegno politico alla Russia, anche per quanto riguarda la diffusione di disinformazione. Non c’è stata alcuna condanna da parte di Pechino all’azione di Mosca, anzi c’è stata l’astensione sulla risoluzione dell’Assemblea generale dell’Onu. Inoltre, l’Alleanza Atlantica teme che possa fornire supporto anche materiale alla Russia nella guerra.

SUMMIT NATO: PRESSING RUSSIA SU GEORGIA E BOSNIA

Non è invece in agenda l’ingresso dell’Ucraina nella Nato, che però ha tutta l’intenzione di incrementare il sostegno nella resistenza contro la Russia. A tal proposito, si discuterà anche del dispiegamento militare. Attualmente ci sono 100mila militari Usa in Europa, 40mila sotto il comando della Nato. Ma c’è anche una potenza aerea e navale, oltre che cinque gruppi di attacco di portaerei. L’idea è di rafforzare la posizione Nato in tutti i settori, anche dal punto di vista del numero delle forze impiegate. A tal proposito, si prevede il dispiegamento di nuovi gruppi tattici in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia per avere una copertura così dal Baltico al Mar Nero. Sotto controllo anche la situazione in Georgia e Bosnia-Erzegovina, perché per la Nato sono partner a rischio a causa della pressione della Russia. Al termine del summit straordinario della Nato il segretario generale Jens Stoltenberg interverrà in conferenza stampa, che sarà trasmessa in diretta tv dai canali all news e in video streaming dal canale YouTube dell’Alleanza Atlantica.

