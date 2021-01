Nats Getty diventa uomo e mostra cicatrici operazione/ “Ero nato in un corpo non mio”

Nats Getty, pronipote del miliardario magnate del petrolio J. Paul Getty, ha mostrato sulla propria pagina Instagram le cicatrici dell’operazione di rimozione del seno, dopo aver deciso di cambiare sesso. Nats Getty, 28enne modello nonché influencer, era infatti nato donna, ma non ha mai accettato il proprio corpo ed ha quindi deciso di iniziare il processo di transizione. La scelta era stata comunicata attraverso i social di Nats Getty, lui che è sposato assieme a Gigi Georgeus, transgender anche lei.

Una “decisione eccitante” ha spiegato l’influencer nato Natalia, che ha poi aggiunto “Ho trascorso tutta la mia vita non in sintonia con il corpo in cui ero nato e in cui ero stato confinato, con un aspetto esteriore che non corrispondeva alla mia mente o alla mia anima. Fino a poco tempo fa non mi sentivo a mio agio ad ammetterlo a me stesso fino a quando non sono stato in grado di guardarmi dentro e riflettere veramente sul mio io autentico. Questo intervento è qualcosa che volevo da anni e non posso credere che finalmente avrò il petto che ho sempre sognato”.

NATS GETTY DIVENTA UOMO: “VOGLIO SCOPRIRE IL MIO IO PIU’ AUTENTICO”

Il pronipote di J. Paul Getty ha fatto sapere che ora si prenderà tutto il tempo necessario per «scoprire il mio io più autentico e quali pronomi si adattano meglio a me. Ma per ora, una cosa è certa: sono Nats», dopo di che è probabile che proseguirà nella sua opera di transizione con la rimozione dei genitali femminili e l’impianto di quelli maschili. Ovviamente entusiasta anche la moglie di Nats Getty, star di Youtube (i due sono sposati dal luglio di due anni fa, 2019), che ha pubblicato a sua volta un’immagine su Instagram con annesso il commento «Non riesco nemmeno a esprimere quanto sia felice e orgogliosa per te, Nats». Fra le tante attività a cui si dedica Nats Getty anche quella di dirigere l’Ariadne Getty Foundation, associazione benefica avviata dalla madre, appunto Ariadne Getty, 59enne di origini italiane, precisamente della splendida Siena.



